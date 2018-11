El PP quiere extender por ley la carrera profesional a todos los empleados públicos de Castilla y León El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparece en la sede regional del PP. / Gabriel Villamil La medida afectaría a más de 85.000 trabajadores, que podrán ascender por las cuatro categorías marcadas si se aprueba la medida ARTURO POSADA León Martes, 20 noviembre 2018, 17:38

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este martes que su grupo presentará una proposición de ley para implantar y desarrollar la carrera profesional entre los 85.000 empleados públicos con los que cuenta la Junta de Castilla y León, así como los trabajadores de los centros concertados. «Perseguimos el reconocimiento del esfuerzo de los empleados públicos. Con esta proposición de ley queremos abarcar a todos y no solo a un colectivo particular, por muy importante que pueda ser. Somos ambiciosos. Mejorará la calidad de la función pública y establecerá un proceso de estabilización y regularización para todos los empleados públicos de la Junta de Castilla y León que lleven más tres años como interinos», ha señalado Fernández Mañueco.

La carrera profesional consiste en que los funcionarios puedan ir ascendiendo por las cuatro categorías marcadas, siempre con carácter voluntario y mediante el cumplimiento de determinados requisitos. «Para ascender de una categoría a otra será necesario el transcurso del tiempo, cinco años, y haber prestado circunstancias como trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados u otros conocimientos adquiridos. Es lo que se llama la evaluación por el desempeño de la actividad profesional», ha expuesto Fernández Mañueco.

Muchos de estos aspectos tendrán su propio desarrollo reglamentario en el momento en que se apruebe esta ley, que el líder del PP de Castilla y León considera que tendrá lugar en esta misma legislatura. En el caso del Sacyl, se aplicará la carrera profesional ya existente.

La proposición de ley establece que los Presupuestos Generales del Estado de 2020 deberán dedicar una partida adicional de «al menos 75 millones de euros». «Además, prevé que si se produce una nueva crisis económica no se podrán convocar nuevos ascensos de categoría y establece una cláusula de salvaguarda en este sentido. Hemos informado a los representantes de las fuerzas sindicales y hablaremos sobre las fuerzas políticas con las que podamos llegar a un acuerdo. En el trámite de enmiendas queremos seguir recibiendo sugerencias e ideas sobre cómo mejorar esta ley», ha subrayado Mañueco.

Concurso-oposición

Las convocatorias de estabilización se llevarán a cabo mediante la vía del concurso-oposición. La fase de oposición será excluyente e impedirá acceder al concurso. «La fase de oposición tendrá un peso del 60%. La fase del concurso, del 40%, y dentro de ella, el 70% será de antigüedad y el 30% los méritos. Es el porcentaje máximo que permite el Tribunal Constitucional para situaciones de estas características».

Hasta ahora, la carrera profesional solo se refería al personal del Sacyl que desarrolla su labor asistencial. «Lo que hacemos ahora no es resolver si un colectivo tiene carácter asistencial o no. Todos los empleados públicos, los 85.000 que existen en la Junta, tendrán acceso a la carrera profesional. Estamos hablando de todos los empleados vinculados a la Ley de Presupuestos de la Junta de Castilla y León: funcionarios (dentro de los cuales van los docentes), laborales y también los sanitarios. Vinculados a los docentes van también los trabajadores de los centros concertados que no son empleados públicos», ha apuntado Fernández Mañueco.

Para el presidente regional de los populares, el anuncio de esta proposición de ley, a seis meses de las elecciones autonómicas, no cabe ser calificado como electoralista. «Nosotros no hemos acusado de electoralismo para los que pedían lo mismo para un reducido colectivo de empleados públicos de la Junta. Me parecería sorprendente que alguien pueda retrasar, paralizar o acusar de electoralismo un ambicioso proyecto para todos los trabajadores de la administración pública cuando hace tan solo unos días estaban pidiendo lo mismo para un reducido e importante colectivo«.