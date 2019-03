Las once razones de Comisiones Obreras para oponerse al modelo de educación bilingüe Recuerdan a Fernando Rey que todos los sindicatos en la Mesa Sectorial rechazan el sistema «impuesto por la Junta» EL NORTE Valladolid Miércoles, 27 marzo 2019, 19:13

Comisiones Obreras, a través de la Federación de Enseñanza (FE-CC OO CyL), tachó hoy de «mentiroso» al consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, en relación con sus últimas declaraciones sobre su particular modelo de bilingüismo educativo. «Todas las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación hemos mostrado nuestra total oposición al modelo de bilingüismo impuesto por la Junta de Castilla y León. El modelo actual nunca se negoció, y ahora, la Consejería de Educación se ha cerrado a consideraciones de partida consensuadas con las organizaciones sindicales para el establecimiento de un nuevo modelo», denuncian.

Además, lamentan que Rey «nunca se ha dignado a asistir a alguna de las reuniones de la Mesa Sectorial de Educación» y aseguran que «cada día más familias se muestran defraudadas por este modelo, mal llamado bilingüismo».

Enseñanza de CC OO ha mostrado su «total oposición» desde la imposición del actual modelo de bilingüismo por parte de la Junta de Castilla y León en 2006. «Durante todos estos años no se han tenido en cuenta nuestras aportaciones. No ha sido hasta el curso actual cuando la Consejería ha estado dispuesta a llegar a un acuerdo, eso sí, estableciendo una línea roja: el modelo CLIL (impartir hasta el 50% del currículo en otra lengua) era intocable; lo que ha impedido llegar a ese acuerdo. Consideramos que el modelo que se va a implantar no sirve, ni para avanzar, ni para cambiar cualitativamente, tal y como dice Fernando Rey en sus declaraciones», esgrimen en un comunicado.

Los once motivos de CCOO

1

En Comisiones ven incorrecta utilización del término 'bilingüismo' ya que, aseguran, usado como medida de 'marketing', «ha provocado que muchas familias se sientan decepcionadas al comprobar que sus hijos no terminan siendo bilingües».

2

Consideran que hay un efecto negativo sobre el nivel de competencias y conocimientos, puesto que también se ha trasladado al inglés el sistema tradicional, profundamente memorístico. Por tanto, desde CC OO creen que «se ha perdido la oportunidad de cambiar a un modelo crítico, comprensivo y dinamizador, para el que entran en juego aspectos como el razonamiento, la discusión, el pensamiento crítico y el debate científico, para los que no sirve el mero ejercicio memorístico al que han estado habituados».

3

Denuncian las «imposibilidad de optar por un sistema no bilingüe en Infantil y Primaria, sobre todo, en el medio rural». Desde Comisiones Obreras ven sorprendente que en Castilla y León no se dé a las familias la opción de elegir un modelo en castellano, cuando en comunidades con lengua cooficial se está pidiendo, precisamente, lo contrario.

4

Creen que el actual sistema aumenta la segregación y la desigualdad en Secundaria, en función de competencias académicas y entornos socioeconómicos. «Los agrupamientos derivados del bilingüismo afectan muy negativamente, tanto a los grupos más desfavorecidos, como al funcionamiento del profesorado en los centros, que tiende a evitar esos grupos o centros desfavorecidos», sostienen.

5

Otro aspecto que denuncian desde el sindicato es «la inmensa red de academias de idiomas y profesorado nativo, que se nutren fundamentalmente de nuestro alumnado. Esto supone una brecha, aún mayor, con respecto a las familias más desfavorecidas, a la vez que distorsiona el origen del nivel que adquiere nuestro alumnado al acabar las distintas etapas educativas. Si a esto añadimos la creciente asistencia a cursos en el extranjero en periodo estival e, incluso, durante cursos completos, en Irlanda o EE UU, que solo las familias con recursos pueden permitirse, las diferencias se disparan«.

6

Consideran que «lo grave de este modelo es que genera desigualdad y discriminación entre el alumnado. Un sistema educativo público de calidad debe proporcionar los medios y recursos para una educación inclusiva, que permita el ascenso social, del que se beneficiaría toda la sociedad«

7

Ratios muy elevadas.

8

Critican la prevalencia del nivel lingüístico por encima de la capacidad didáctica, científica o pedagógica como docente, incluso a la hora de su reconocimiento en la labor tutorial.

9

El modelo, según CC OO, «genera un concurso de traslados encubierto y con desventaja para el profesorado no bilingüe».

10

Aseguran que «no existe un modelo de formación para el profesorado, que asegure la adquisición del nuevo umbral de exigencia, C1 (nivel avanzado), y que pueda evitar que corra enteramente a su cargo, como supuso la implantación del modelo actual«.

11

Desde CC OO explican que «no existe una memoria económica para llevar a cabo tamaño proyecto que, además, permita garantizar los recursos necesarios para satisfacer el resto de necesidades de todo el sistema educativo«.