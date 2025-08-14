leonoticias - Noticias de León y provincia

El número de negocios crece un 4,5% en la comunidad

El índice de actividad del sector servicios avanza en la Comunidad en el periodo de estudio un 6,4%, en la media para el conjunto de las autonomías

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:57

El índice de las Cifras de Negocios en la Industria de Castilla y León creció en su tasa anual hasta junio un 4,5 por ciento en Castilla y León, por encima del 3,4 por ciento de la media para el conjunto de las autonomías.

Así aparece recogido en el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se constata que este indicador menguó un 0,9 por ciento en la Comunidad en junio, en relación a mayo, cuando en España avanzó un 0,2 por ciento, informa Ical.

En cuanto a la media de lo que va de año, en el primer semestre del 2025, el índice de las Cifras de Negocios de la Industria de Castilla y León, subió un 3,6 por ciento, cuando en España apenas lo hizo dos décimas.

Por otra parte, el INE también ofrece datos de los indicadores de actividad del sector servicios, con un índice general que en el caso de la Comunidad, aumentó un 6,4 por ciento hasta junio en su tasa anual, el mismo porcentaje que la media nacional. En cuanto a la variación mensual, se situó en el 1,4 por ciento en la Comunidad, y en el 2,8 por ciento en España; y en lo que va de año, alcanzó el 5,2 por ciento en Castilla y León, y el 4,5 por ciento en el conjunto de las autonomías.

Por lo que respecta a índice de ocupación, creció en Castilla y León hasta junio en relación al mismo mes de 2024, un 1,1 por ciento, inferior al 1,5 por ciento de la media. En la comparación mensual, este indicador aumentó un 1,7 por ciento en la Comunidad, y un uno por ciento en España, y en el acumulado del año, los porcentajes fueron del 0,7 y 1,4 por ciento, respectivamente.

