Los 120 millones que costaría volver a las 35 horas retrasa la aplicación de la reducción

ANA SANTIAGO Valladolid Jueves, 19 septiembre 2019

«Evidentemente es poco probable aplicar ya las 35 horas de jornada semanal. Con un coste de 120 millones de euros que sería el impacto económico de la medida y 440 millones menos de ingresos parece poco probable». El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, explicaba así el más que evidente retraso de la vuelta de los más de 80.000 empleados públicos a la jornada de antes de la crisis. «Entre 110 y 120 millones de euros», precisó, en un momento de falta de ingresos dado que están pendientes las entregas a cuenta del modelo de financiación por parte del Gobierno de la nación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, informó del gasto que arroja el estudio de impacto de esta reducción horaria que corresponde a un acuerdo firmado el pasado mes de mayo con los sindicatos. Anunció Igea que la próxima semana se reunirá con los mismos

Para estudiar las posibilidades de llevarlo a la práctica; aunque insistió en que no será a corto plazo porque no hay ingresos, de lo que culpó al actual Gobierno en funciones por su «irresponsabilidad» e incapacidad de resolver presupuestos e investidura y a la falta de presupuestos y recordó que «seguimos con los de Cristóbal Montoro», del Gobierno del PP de Mariano Rajoy. A este respecto calculó que al menos se llegará a mediados de 2010 para contar con nuevas cuentas y no con prórrogas. Aún así recordó que era un compromiso de la Junta de Castilla y León el cumplir con este acuerdo con los sindicatos para una implantación progresiva a lo largo de la legislatura.

También destacó que el estudio de impacto de la aplicación de las 35 horas en la comunidad también se incluirá en la información y documentación que se remitirá en respuesta al Ministerio de Hacienda por el incumplimiento del déficit y las medidas a adoptar para el cierre del presente ejercicio.

«No sería sensato tomar la decisión de recuperar las 35 horas de jornada y que el Ministerio de Economía y Hacienda, dentro del escenario de requerimientos amenazando con el cumplimiento de la ley en materia de déficit público obligara a la Junta a eliminar tal medida y tener que dar marcha atrás», destacó