Medina reducirá el impuesto de plusvalía hasta el 95% en las viviendas habituales

El Ayuntamiento de Medina del Campo llevará al pleno de octubre una propuesta en firme para bonificar en un 95% el impuesto de plusvalía, según ha explicado el concejal de Hacienda, Luis Carlos Salcedo, quien matizó que dicha bonificación se aplicará en la vivienda habitual del ciudadano.

Una vez que esta proposición sea firme y cuente con el apoyo del resto de partidos municipales con representación municipal, el Servicio de Intervención y los técnicos locales estiman que las arcas locales dejarán de ingresar entre 15.000 y 50.000 euros, «aunque la cantidad resulta difícil de cuantificar, , puesto que depende de cuántos afectados habrá en el ejercicio de 2020».

Además de esta reducción, el equipo de gobierno también pretende llevar a pleno una bajada del tipo de gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Al igual que otros ayuntamientos próximos, como es el de Tordesillas, el de Medina del Campo está analizando las posibilidades de reducir este coeficiente que ahora mismo se encuentra en el 0,8150%.

Por el momento se están estudiando todas las posibilidades con los técnicos, «aunque nos gustaría que el tipo de gravamen pudiera bajar un 3%, pero por ahora es difícil de concretar», afirma el edil. También se estudia la bonificación del IBI en los núcleos rurales agrupados de Rodilana y Gomeznarro.

Moción

En la anterior sesión plenaria se aprobó una moción, por unanimidad, del grupo municipal Gana Medina, que está sujeta al estudio previo de los servicios de Urbanismo y jurídicos del Ayuntamiento, ya que «la propuesta que se aprobó en pleno implica una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para declarar estos dos distritos como sectores especiales y así poder aplicar la rebaja que recogía la moción», subrayó Salcedo, quien avanzó que sobre la mesa se encuentran todas las alternativas, «ya que la Ley, en su artículo 74.1, no permite esta bonificación, que solo es aplicable cuando el planeamiento otorgue una especial consideración por agricultura, pesca o ganadería, y esta cuestión no se cumple en Rodilana y en Gomeznarro. No obstante estamos buscando la fórmula para poder avanzar en este sentido».

Otra de las propuestas que el equipo de gobierno llevará al pleno de este mes es una bonificación implementada dentro del denominado Plan de Revitalización del Comercio y Puesta en Funcionamiento de Actividades Económicas en los Locales Vacíos. En este sentido, el objetivo es incentivar el comercio a través de rebajas en el IBI para emprendedores de hasta 30 años.

Otro de los impuestos que podrían modificarse es el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Con carácter general, tras su última modificación, este impuesto cuenta con una bonificación del 50%, que se mantendrá congelada o estable este ejercicio.

La que podría sufrir alguna modificación, si sale adelante en el pleno, será el ICIO para todos aquellos empresarios que quieran instalarse en el término municipal de la villa y creen medio centenar de puestos de trabajo. La bonificación pasará del 50 al 70%.

También propondrán un aumento en la bonificación para las empresas que creen un centenar de puestos de trabajo, que pasará a más del 90%, lo máximo que nos permite la ley», explicó Salcedo. «La última de las modificaciones que propondremos al pleno será que se les amplíe en un 10% la bonificación a los jóvenes de hasta 30 años (incluidos) del ICIO, de carácter general, por lo que se beneficiarán del 60%». El resto de tasas y precios públicos se mantendrán iguales y no sufrirán modificación alguna en este ejercicio. Su posible revisión se podría llevar a cabo de cara al 2021.

En este sentido hay que recordar que hace un año, el anterior equipo de gobierno (PSOE-Gana Medina) aprobó en pleno unas modificaciones al alza en algunos tramos del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Con la modificación de este impuesto los propietarios de los coches de alta gama pagan más. Por ejemplo, los titulares de los vehículos de 16 a 19,99 caballos fiscales pagan 179,22 euros (un 12,89% más) y de 20 en adelante, 224 euros (33,28% ).