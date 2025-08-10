Mañueco avisa de que varios de los incendios serían provocados: «Vamos a ser implacables» Fernández Mañueco también ha agradecido a los que «están luchando contra el fuego» en los distintos puntos de la comunidad y ha pedido «mucha precaución a todos»

Leonoticias León Domingo, 10 de agosto 2025, 21:23

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido de que, según han apuntado los expertos, varios de los incendios que afectan a la Comunidad en la jornada de este domingo, 10 de agosto, podrían ser provocados, ante lo que ha subrayado que serán «implacables».

En una publicación en su perfil de la red social 'X', el jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado que está «centrado» en los trabajos de extinción de los incendios forestales en Ávila, Palencia, Zamora y León, esta última provincia donde uno de los fuegos afecta a Las Médulas, Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Asimismo, ha informado de que, de acuerdo a los expertos, varios de estos incendios podría ser provocados, ante lo que ha aseverado que serán «implacables» con los autores de estos «atentados contra la vida y la seguridad de las personas y del patrimonio histórico y natural».

Fernández Mañueco también ha agradecido a los que «están luchando contra el fuego» en los distintos puntos de la comunidad y ha pedido «mucha precaución a todos», «especialmente a los vecinos de las zonas afectadas», que en muchos pueblos han tenido que ser desalojados.

Por último, ha garantizado que la «Junta ayudará a reconstruir los bienes afectados, públicos y privados».