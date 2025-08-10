leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del incendio de Yeres. Ical

Mañueco avisa de que varios de los incendios serían provocados: «Vamos a ser implacables»

Fernández Mañueco también ha agradecido a los que «están luchando contra el fuego» en los distintos puntos de la comunidad y ha pedido «mucha precaución a todos»

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:23

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido de que, según han apuntado los expertos, varios de los incendios que afectan a la Comunidad en la jornada de este domingo, 10 de agosto, podrían ser provocados, ante lo que ha subrayado que serán «implacables».

En una publicación en su perfil de la red social 'X', el jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado que está «centrado» en los trabajos de extinción de los incendios forestales en Ávila, Palencia, Zamora y León, esta última provincia donde uno de los fuegos afecta a Las Médulas, Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Asimismo, ha informado de que, de acuerdo a los expertos, varios de estos incendios podría ser provocados, ante lo que ha aseverado que serán «implacables» con los autores de estos «atentados contra la vida y la seguridad de las personas y del patrimonio histórico y natural».

Fernández Mañueco también ha agradecido a los que «están luchando contra el fuego» en los distintos puntos de la comunidad y ha pedido «mucha precaución a todos», «especialmente a los vecinos de las zonas afectadas», que en muchos pueblos han tenido que ser desalojados.

Por último, ha garantizado que la «Junta ayudará a reconstruir los bienes afectados, públicos y privados».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de 700 vecinos evacuados en Las Médulas, Orellán y Carucedo: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  2. 2 Tres heridos en un accidente múltiple en la N-630 en León
  3. 3 Dos fallecidas y tres heridos ingresados tras un accidente frontal en El Bierzo
  4. 4 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»
  5. 5 El incendio de nivel 2 originado en Zamora entra en León y obliga a desalojar varios pueblos
  6. 6 El Gran Premio de La Bañeza se cierra con 40 atenciones sanitarias y tres traslados al hospital
  7. 7 Fallece el referente de la música cofrade de León, Nicolás Turienzo Robles
  8. 8 Ocho brigadistas heridos en el incendio de Fasgar: «Quiero buscar responsables»
  9. 9 El pueblo de León con nueve contenedores para 13 habitantes y sin camión que recoja la basura
  10. 10 Bomberos de León intervienen dos veces para sofocar un incendio en Villacedré

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Mañueco avisa de que varios de los incendios serían provocados: «Vamos a ser implacables»

Mañueco avisa de que varios de los incendios serían provocados: «Vamos a ser implacables»