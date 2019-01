Luis Fuentes lamenta la falta de Presupuestos regionales para «ayudar a pasar el mal trago» de los estatales Luis Fuentes, durante su comparecencia de este martes. / A. P. El portavoz de Ciudadanos en Castilla y León carga contra las cuentas del gobierno de Sánchez y ve al PP «desnortado» en la Junta ARTURO POSADA Valladolid Martes, 15 enero 2019, 12:54

Ciudadanos Castilla y León ve los Presupuestos Generales del Estado como unas cuentas «fake» y los tilda de «malos para España, los españoles y también para los castellanos y leoneses». «Buscan que Pedro Sánchez huya durante unos meses de las urnas y que se quede un poco de tiempo más en el sillón de la Moncloa para utilizar el Falcon y para que se vaya de viaje por todo el mundo. Los Presupuestos agrandan el agujero de la deuda, aumentan los impuestos y asfixian a la clase media y a los autónomos con el 'dieselazo', y ponen trabas a las pequeñas y medianas impresas», ha señalado Luis Fuentes, portavoz de Ciudadanos en Castilla y León.

Fuentes dice que lo que más le preocupa a su partido son las «enmiendas que vendrán de nacionalistas y populistas para sostener al señor Sánchez». «Esas propuestas no son lo que necesitan los castellanos y leoneses. No podemos conformarnos con el apoyo a las infraestructuras por enésima vez, que llevan años anunciando y que son imposibles de cumplir. Las cifras de ingresos y gastos no están cuadradas. Ya sabemos lo que pasa cuando se 'podemiza' la economía: hay más paro, más deuda y más ruina económica. Sánchez no ha sido capaz de encontrar acuerdos con algo tan importante como una nueva financiación autonómica tan imprescindible para Castilla y León. Desde Ciudadanos vamos a plantear una enmienda a la totalidad a los Presupuestos, que no son los más adecuados para la reactivación de Castilla y León ni de España».

Luis Fuentes considera que la inexistencia de unos Presupuestos de Castilla y León para 2019 también perjudicará a la comunidad. «Nos habrían ayudado a pasar el mal trago de los Presupuestos nacionales, pero no los tenemos y sufriremos los efectos de un Ejecutivo del PP totalmente desnortado. Tenemos unos Presupuestos regionales prorrogados, con una nefasta gestión. Dentro de pocos días habrá otra marea blanca en la sanidad, hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia por mala gestión de la Junta respecto al personal. Este gobierno de la desidia está agotado. Si no tenemos Presupuestos, no habrá la bajada de impuestos comprometido, ni tendremos más fondos para educación ni sanidad, ni ayudas para emprendedores y autónomos. La consejera de Economía [Pilar del Olmo] solo piensa en el sillón del Ayuntamiento de Valladolid. Por eso necesitamos un gobierno ambicioso. Castilla y León necesita un cambio, un proyecto sin mochilas y ese proyecto debe ser con Ciudadanos».

Sin embargo, Luis Fuentes no ha desvelado si concurrirá al proceso de primarias de su partido para seguir como cabeza de lista en las autonómicas. «Estoy a disposición del partido y me encuentro con ganas. Cuando se convoquen las primarias, a finales de enero o principios de febrero, tomaremos esa decisión. Los otros partidos han tenido sus problemas internos. Nosotros hemos dedicado nuestro tiempo a trabajar en las instituciones, no a sacar adelante nuestras candidaturas. Los ciudadanos nos pidieron un compromiso por cuatro años, no por tres años ni por dos y medio», ha apuntado Fuentes, quien considera que la elección tardía de candidato no perjudicará a la formación naranja. «Las campañas electorales tienen una duración de 15 días. Son los otros partidos los que tienen la necesidad de salir a la palestra con campañas electorales de un año que calientan y queman a la gente».