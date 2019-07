Javier Maroto asegura que Francisco Igea ha demostrado ser más responsable que todo el Grupo Socialista junto

El senador autonómico electo por Castilla y León Javier Maroto agradeció este martes la confianza de todos los procuradores del Grupo Popular así como del vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, del que aseguró que ha demostrado ser «más responsable que todo el Grupo Socialista junto».

Maroto explicó que aunque Ciudadanos no tenía ningún representante en la lista, ha entendido «perfectamente» lo que era una acto en el que se designa a unos senadores en función de la proporcionalidad de los resultados electorales, mientras que el PSOE mantenía una actitud «poco razonable». «Si hoy ha habido un elemento distorsionador en este hemiciclo ha sido ver por primera vez en la historia de Castilla y León a un grupo votando en contra de sus propios senadores autonómicos», afirmó.

El vicesecretario de Organización del PP también anunció que, a partir de ahora, su presencia en Castilla y León será mucho más habitual.

Por otra parte y preguntado sobre cómo se le puede explicar a los ciudadanos su designación como senador de Castilla y León cuando no tiene ninguna vinculación con la Comunidad, Maroto no ofreció ningún argumento y se remitió a las declaraciones efectuadas por el presidente nacional del PP, Pablo Casado, al respeto.

No obstante, y ante la insistencia de los medios, Maroto indicó que el desapego que muchos ciudadanos sienten por la política se debe a muchas razones, entre otras al «espectáculo» ofrecido hoy por el PSOE, pero también a muchos casos de corrupción del PP y de otros partidos. «Yo siempre me he fajado en la política diciendo a todos, en mi casa y en otras, no a la corrupción y tolerancia cero», aseveró.

Preguntado sobre su posición sobre el Condado de Treviño (Burgos), aseguró que asume todos los posicionamientos del programa electoral del PP de Castilla y León.