Igea rechaza «perder el tiempo en debates que no aportan nada» como la capitalidad de Valladolid Francisco Igea. / Rubén Cacho El vicepresidente y portavoz mantiene el modelo fijado en la ley de Sedes y asegura que no hay una urgencia ni demanda para que se cambie

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, rechazó este jueves entrar en debates y «perder el tiempo» en asuntos que «no aportan nada como el abierto para que Valladolid sea reconocida en el Estatuto de Autonomía como la capital de Castilla y León, y abogó por mantener el modelo actual recogido en la ley de Sedes de 1987.

Ante la polémica por la propuesta del exvicepresidente de la Junta José Antonio De Santiago-Juárez, actual concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, de que la reforma del Estatuto contemple la capitalidad autonómica de esta ciudad, Igea argumentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que no existe ni una urgencia ni una demanda ciudadana en esa dirección.

«Nadie me ha parado por la calle en Valladolid» para hacer esa petición, aseguró el 'número dos' de la Junta, convencido de que el actual modelo que reparte la sede de las principales instituciones de la Comunidad en las provincias -Junta y Cortes en Valladolid, TSJ en Burgos y Procurador del Común en León- es la adecuada y no ve motivos para su cambio.

«La Junta no entra en debates que no aportan nada, se decidió que estén (sedes) en distintas ciudades, sin demanda ni urgencia no se va a perder el tiempo», zanjó en una propuesta del anterior vicepresidente de la Junta rechazada en todas las provincias y por todos los partidos.