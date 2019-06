Igea defiende que es un «buen acuerdo» para Castilla y León y dice que la oferta de Tudanca «llega tarde» Francisco Igea realiza declaraciones a los medios en los pasillos de las Cortes. / Ical El líder de Cs afirma que en campaña se manifestó a favor de la igualdad y en contra del 'sanchismo' EL NORTE Valladolid Viernes, 28 junio 2019, 16:53

El líder de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, defendió hoy como un «buen acuerdo» el alcanzado con el Partido Popular para formar un Gobierno de coalición en la Comunidad y respondió al socialista Luis Tudanca que su oferta «llega tarde», así como que siempre ha defendido la igualdad y se ha mostrado en contra del 'sanchismo'.

«Hoy finalmente hemos alcanzado un acuerdo de Gobierno, basado en los cien puntos que van a marcar el futuro y el cambio», explicó Igea en declaraciones en las Cortes después de que poco antes se conociera que el pacto estaba cerrado con un reparto de seis consejerías para el PP y cuatro para Ciudadanos.

El dirigente naranja, que será vicepresidente y portavoz de la Junta, manifestó que la oferta conocida hoy de Luis Tudanca «llega tarde» y añadió que «no ha entendido nada de lo dicho estas semanas y en campaña» y justificó su no a pactar con el PSOE, ganador de las elecciones, en su defensa de la igualdad y en contra de quienes quieren romper la unidad territorial.

Después de insistir en que a lo largo de su campaña clamó a favor de la igualdad y en contra del 'sanchismo', recalcó que también pidió que los socialistas de Castilla y León alzaran la voz contra las políticas del presidente del Gobierno en relación con sus socios separatistas. «Nadie levanta la voz en el PSOE diciendo que esto no es tolerable y no se puede dejar el país a quien quiere acabar con su integridad, con la solidaridad e igualdad de derechos .Eso es lo que Ciudadanos y este candidato ha pedido», señaló.

En esa línea, insistió en que no se puede entregar el poder en el Gobierno nacional y regionales a aquellos que quieren acabar con la unidad del país, caja única o con una financiación desigual, «lo que supone el triunfo de quienes no creen en la igualdad», explicó.

Igea respondió que quienes les ofrecen la Presidencia en una «invitación velada» no les «conoce» ni «ha entendido, ni escuchado» y manifestó que ellos no han venido a «ocupar la presidencia o consejerías, sino un proyecto para cambiar y renovar Castilla y León».

Según el líder naranja, el acuerdo con el PP recoge esos principios lo que afirmó que no ha visto en las propuestas del dirigente socialista, que calificó de «vagas» y de que «las podría firmar cualquiera». «La unidad de España no es dar el Gobierno a Navarra», anotó, para indicar que no ha visto nada de eso en su oferta de esta mañana.

En cuanto a su posición critica en los órganos nacionales, apuntó a la diferencia entre discrepar en la estrategia y en los objetivos de partido, donde afirmó que ahí no se le va a encontrar, y añadió que «piensa» como el líder de su partido Albert Rivera.

Felicitaciones de Rivera

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, celebró hoy el acuerdo alcanzado entre el PP y su partido por el que gobernarán la Comunidad. En su perfil de Twitter publicó un comentario en el que consideró que era una «gran noticia» para Castilla y León, porque habrá un ejecutivo «nuevo» que trabajará por una tierra «tan abandonada por el bipartidismo».

«Una gran noticia para Castilla y León: tendrá un Gobierno nuevo que aplicará políticas liberales y de regeneración, trabajando para todos los ciudadanos de esta tierra tan abandonada por el bipartidismo».

Además, Albert Rivera no dudó en dar su enhorabuena a su candidato a la Junta y futuro vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, así como a Ciuadanos en Castilla y León.