Operación.

El Hospital de León, a la cabeza de donación de órganos con 18 donantes

Castilla y León suma 94 donantes de órganos y 327 trasplantes entre enero y septiembre de 2025

León

Sábado, 11 de octubre 2025, 11:35

La Coordinación de Trasplantes de la Junta de Castilla y León refleja en su último informe que el número de donantes de órganos en los primeros nueve meses del año se ha situado en 94, mientras que se han realizado un total de 327 trasplantes en los hospitales públicos de la comunidad.

En cuanto a los donantes, han permitido contar con 316 órganos en los nueve primeros meses del año, con 177 riñones, 72 hígados, 15 corazones, 46 pulmones y 6 páncreas, según informó la Consejería de Sanidad en un comunicado.

Por centros, destaca el número de donantes de órganos del Hospital de Salamanca, con 20, seguido de los centros hospitalarios de León y Burgos (18), el Clínico Universitario de Valladolid (13), el Río Hortega de la capital vallisoletana y el Complejo Asistencial de Zamora (9), los hospitales de El Bierzo y Segovia (3) y el de Palencia (1). En Ávila y Soria no se produjeron donaciones.

Transplantes de riñón, pulmón e injertos

En relación a los trasplantes, la actividad registrada en los nueve primeros meses del año indica que se han realizado 120 implantes renales, correspondiendo 56 al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y 64 al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El centro charro realizó además ocho trasplantes renales de vivo/cruzado, seis de páncreas-riñón y 16 pulmonares.

El balance de la Coordinación de Trasplantes de la Junta de Castilla y León refleja también la realización de 28 injertos hepáticos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, mientras que el Hospital Clínico de Valladolid ha llevado a cabo 15 trasplantes cardiacos.

Otro bloque de actividad se refiere a las córneas implantadas, que han sumado 134 entre enero y septiembre en los hospitales públicos autorizados dentro de la comunidad.

