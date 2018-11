Fuentes exige «reformas audaces» frente a la despoblación con más dinero para servicios sociales y bajada de impuestos y de tasas El portavoz de Ciudadanos calificó la despoblación como «un problema global, de país» ICAL Sábado, 10 noviembre 2018, 13:42

El portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, exigió este sábado una «necesaria y urgente modernización integral» para atajar los problemas de despoblación. «Contra la despoblación, reformas audaces: más dinero para servicios sociales, bajada de impuestos y de tasas, fiscalización del despilfarro y condena de la corrupción que ha alejado el emprendimiento», dijo.

El portavoz de Ciudadanos calificó la despoblación como «un problema global, de país». Por ello, solicitó por medidas como «mejora de conectividad», «una fiscalidad favorable para emprendedores» o «potenciar naturaleza, cultura y gastronomía para un más eficaz modelo turístico».

Una reflexión que compartió al participar en la mesa redonda «Políticas para la repoblación de la España rural escasamente poblada» dentro de «Presura», la II Feria Nacional para la repoblación de la España vacía, que se celebra en Soria.

«Los últimos datos de pérdida de población dejan claro el balance de años de políticas conservadoras en Castilla y León: el modelo no funciona», clamó Luis Fuentes, quien reflexionó sobre que «la población se va de los pequeños pueblos, y no parece que con las recetas habituales de populares y socialistas eso vaya a cambiar». «De nada sirve proyectar nuevos colegios si no hay niños, de nada sirve construir hospitales si no hay pacientes o carreteras que llevan a pueblos abandonados», dijo.