El Norte escolar El equipo leonés «Os irmaos» se alza con el último premio semanal de El Norte escolar Foto del equipo participante Son cuatro alumnos del colegio Divina Pastora EL NORTE Lunes, 17 diciembre 2018, 16:38

El último premio semanal de El Norte escolar, un concurso organizado por El Norte de Castilla que cuenta con la colaboración de ACOR, ha recaído en el equipo 'Os irmaos' formado por cuatro alumnos de 3º ESO del colegio Divina Pastora de la capital leonesa. Este diario digital destaca por la gran variedad de contenidos elaborados por un joven equipo formado por Raúl, Rodrigo, Roberto y Diego.

Sus primeros artículos se centran en un emergente artista leonés llamado @nocolorsht, cuya identidad sigue siendo un misterio y el equipo de 'Os irmaos' tuvo que realizar la entrevista por correo electrónico. Este joven artista de arte urbano muestra sus trabajos artísticos en Instagram. Esta entrevista les permite reflexionar sobre la diferencia entre arte urbano y puro vandalismo ilustrando la información con un vídeo en el que preguntan a los vecinos su opinión sobre el arte urbano o vandalismo, según se mire. En este caso, los ciudadanos de León han podido opinar respetando todo tipo de opiniones, lo cual es muy loable para estos jóvenes periodistas.

Este diario recuerda efemérides pasadas como la famosa gripe española diezmó la población leonesa, llegando a fallecer alrededor de 100 personas al día. Destacan como, para enfrentarse a tal crisis, el ayuntamiento puso en marcha un protocolo de higiene y salud para reducir la suciedad de la ciudad así como otras medidas como cerrar teatros ya que las aglomeraciones de gente era el caldo de cultivo para la propagación del mal. Se trata de una sección que se ha titulado «Los peores años de León» y que recoge también otros episodios tristemente famosos como la Guerra Civil.

Como jóvenes que son, no podían falta los youtubers. En este caso, se han centrado en el famoso youtuber «Rubius» que, con 31 millones de seguidores, se trata de uno de los más famosos entre el público español. Tampoco puede faltar el deporte. Así, la Cultural Leonesa se enfrenta al FC Barcelona en la Copa del Rey de fútbol. Lamentablemente, el equipo culé ganó a los leoneses pese a que, según este diario, fue «un partidazo» y «el equipo leonés sorprendió dominando durante muchas fases del choque». Así lo asegura la entusiasta redacción y no podemos negar que la crónica deportiva cuenta con una gran calidad que incluye sendas entrevistas a los aficionados de la Cultura y a los del Barça. No olvidan otros deportes menos mediáticos como el balonmano, con una crónica del partido entre el Abanca Ademar y el Wacker Thun, o los logros de Lydia Valentín.

'Os irmaos' se ocupa también de los problemas que más le tocan a los jóvenes, como es el uso del móvil. Así, estos periodistas se cuestionan si uno es adicto al móvil, la llamada nomofobia o miedo a perder el móvil o salir sin él. Un cuestionario permite al lector realizar una autoevaluación para conocer el grado de dependencia del móvil.

La gastronomía se refleja con una reseña sobre el mejor arroz de España de este año, realizado por el restaurante mallorquín «Els Fogons de Plaça», un premio que fue otorgado en León, durante la segunda edición del certamen «Los mejores arroces de España». El premio fue otorgado por los reputados chefs Kiko Moya, con dos estrellas Michelin, y Antonio Arrabal.

Más de 3.700 visitas abalan el buen hacer de este equipo leonés que, por el momento, se alza con este premio semanal, obtenido también por otros ocho equipos de Valladolid, Burgos, Zamora y Salamanca. Hoy concluye El Norte escolar y, tras el parón navideño, conoceremos los ganadores finales que, este año, serán para cuatro equipos: El mejor diario digital, el equipo más valorado por los internautas y los premios especiales para los mejores reportajes o noticias sobre el azúcar y la escuela rural. Más de 530 alumnos de Castilla y León, distribuidos en 112 grupos de 27 centros escolares repartidos por la región han participado este año en El Norte escolar, un certamen que permite convertirse en reporteros aunque sea solo durante 8 semanas. Trabajo en equipo, espíritu crítico y habilidades lingüísticas son algunos de los valores que busca ensalzar y difundir El Norte de Castilla con este programa.