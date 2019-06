Condenan a FTM en Palencia a pagar 9,7 millones a Gestamp por incumplir un contrato El Juzgado Número 4 admite parcialmente la demanda de la empresa con sede en Dueñas y desestima a su vez la de la compañía japonesa, que le pedía 13 millones RICARDO SÁNCHEZ RICO Palencia Sábado, 15 junio 2019, 17:30

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Palencia, Rosa Martínez López, ha dictado una sentencia en la que estima parcialmente la demanda interpuesta por Gestamp Palencia contra Fuji Technica Miyazu (FTM) y condena a la empresa japonesa a satisfacer con un total de 9.709.976 euros a la firma con sede en Dueñas por incumplir un contrato de trabajo suscrito el 8 de noviembre de 2011, más los intereses legales. Además, el fallo de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Palencia desestima la demanda interpuesta por FTM contra Gestamp Palencia y absuelve a esta última de las pretensiones de la firma japonesa, que le reclamaba más de 13 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Palencia dejó el pasado 29 de mayo visto para sentencia el juicio contra la empresa japonesa FTM (Fuji Technica Miyazu) tras la demanda de resolución contractual presentada contra ella por Gestamp Palencia y por la que le pedía 11,7 millones de euros por los daños y perjuicios que le ocasionó la rescisión del contrato que tenía con ella como subcontrata por los retrasos en la fabricación de troqueles para piezas para vehículos que le había encargado a Gestamp el Grupo PSA (formada por Peugeot, Citroën y Opel). Por su parte, FTM consideraba «unilateral e injustificada» esa rescisión de contrato y reclamaba a su vez a Gestamp Palencia más de 13 millones de euros en concepto de daños y perjuicios por la pérdida de relación con el Grupo PSA, que no ha vuelto a contratar los servicios de FTM desde hace siete años.

La demanda se remonta a 2015, y el juzgado ha necesitado año y seis meses para poder emplazar a los japoneses. En la demanda se incidía en cómo el Grupo PSA contrató a Gestamp Palencia para 13 gamas del modelo Citroën E3 y cómo Gestamp, a su vez, subcontrató a FTM para hacer diseños de troqueles. En el año 2012, Gestamp Palencia decidió que FTM no estaba cumpliendo bien con su encargo y rescindió el contrato «unilateral e injustificadamente», según señaló durante la vista oral el letrado de FTM, dado que «no había ningún motivo para ello».

«En diciembre de 2011, Gestamp Palencia dio unas especificaciones técnicas a FTM para el diseño de los troqueles. Pasado solo un mes, ya le introdujeron cambios, pero, aun así, en febrero de 2012, FTM le entregó ya el 50% de los diseños. Gestamp le dijo a FTM que estaba haciendo ingeniería simultánea con PSA, lo que suponía parar el proyecto tres meses y cambios en el diseño de los troqueles, y según el contrato, los cambios requieren un incremento de plazo y coste. En la semana cincuenta del proyecto, Gestamp le dijo a FTM que no dejara de trabajar, a pesar de las dudas que le planteó FTM en el mes de abril, pero no le respondió hasta junio, dejando 36 troqueles en suspenso. Gestamp había puesto a otra empresa, DTD, a revisar los diseños, y esta recomendó cambios en ellos, de forma que, en septiembre de 2012, se organizó una reunión en la que FTM dejó claro el impacto que esos cambios suponían sobre todo en el plazo», apuntó el letrado de la firma nipona en su informe de conclusiones.

«Entre agosto y septiembre, esa empresa introdujo 460 cambios en los diseños, pero Gestamp le dijo en octubre a FTM que debía entregar los diseños como si no hubiera pasado nada. FTM incidió en que le había cambiado toda la planificación y que necesitaba un nuevo calendario de plazos, pero aún así, le hizo entrega del 100% de los diseños antes del 23 de octubre. Gestamp decidió el 24 de octubre la resolución del contrato. El motivo es que, mientras que FTM trabajaba en los diseños, Gestamp había buscado otra subcontrata», añadió el letrado de FTM, que recalcó que la empresa japonesa «era la más interesada en seguir con el proyecto y tenía mucho interés en preservar la relación con el Grupo PSA, pero Gestamp lo resolvió a las bravas». «Ni hubo retrasos, ni fueron injustificados, Gestamp es incapaz de acreditar el incumplimiento», aseguró el abogado de FTM, que incidió en que el proyecto «le ha salido gratis a Gestamp Palencia, porque lo ha hecho a nivel interno (contrató a Gestamp Global Tooling para continuar con el diseño y fabricación)».

«FTM no ha denunciado nunca a ningún cliente, pero al ser demandada, lo que hace es reclamar a su vez daños. FTM no viene aquí a enriquecerse, existe un lucro cesante por la pérdida de relación con el Grupo PSA, que no ha vuelto a contratar a FTM. Hablar mal de otro tiene un coste», concluyó el letrado.

Antes de ese informe de conclusiones, expuso el suyo la letrada de Gestamp, que hizo hincapié en que ambas empresas, Gestamp y FTM, «tenían claro que el fabricante de vehículos manda», y que «no se incurre en retrasos en la entrega de piezas y los cambios que pide, se hacen». «Gestamp paga el precio y valida el diseño, FTM lo que tenía que hacer era fabricar los troqueles y comprometerse a las fechas de entrega. FTM aceptó el diseño del troquel consensuado con Gestamp, y Gestamp tenía derecho a cancelar el contrato si había retraso en el pedido», añadió la abogada de la parte actora, que insistió en que el plan de acción debía llevarse a cabo antes del 24 de octubre y FTM no le planteó cambio de calendario alguno a Gestamp.

«FTM no planteó un plan de acción creíble a PSA, hubo una falta de reacción de esta empresa, que no supo diseñar los troqueles conforme a las directrices de Gestamp. FTM se comprometió a un calendario de plazos hasta el 10 de octubre y los diseños estaban mal, y no hubo respuesta, tan solo excusas sobre plazos y modificaciones», añadió la representante legal de Gestamp, que incidió en que la decisión de no continuar con el contrato «fue de FTM, de declinar la mano tendida de PSA en una reunión el 30 de octubre de 2012».