Ciudadanos mantiene la incertidumbre sobre su candidato a presidir la Junta Luis Fuentes (izquierda) y Francisco Igea. / M.C-Ical / H. Sastre La ejecutiva aún debe decidir si presenta a Luis Fuentes a las primarias o apuesta por otras opciones, como la Francisco Igea ARTURO POSADA Valladolid Miércoles, 16 enero 2019, 07:46

Luis Fuentes no pudo despejar ayer la incógnita sobre si repetirá como candidato a la Junta de Castilla y León por Ciudadanos, ni siquiera si se presentará a las primarias de su formación, que se celebrarán a finales de enero o principios de febrero. «Me encuentro con ganas y estoy a disposición del partido. Cuando se convoquen las primarias, ya tomaremos esa decisión», señaló ayer.

El plural no es mayestático:Fuentes depende de la decisión de la ejecutiva de Ciudadanos para concurrir en primera instancia porque en la formación naranja rige un pacto de no agresión entre los que forman parte del equipo de trabajo nacional que lidera Albert Rivera. Como parte de ese grupo, Luis Fuentes debe esperar acontecimientos. «En 2019 vamos a ser más, con gente mucho más preparada y un proyecto muy ambicioso de reformas. Por supuesto, vamos a salir a ganar», apuntó ayer el actual portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León.

La posibilidad de que el partido naranja tenga opciones reales de hacerse con el gobierno de la Junta obliga a desviar la mirada a otros posibles candidatos del equipo de Albert Rivera. Uno de los nombres recurrentes es el de Francisco Igea, actual diputado por Valladolid en el Congreso y responsable del área de sanidad de Ciudadanos.

«Yo estoy contento donde estoy», señala Igea. «Y ya he dicho muchas veces que no me presentaría contra Luis...», añade. Sin embargo, el diputado vallisoletano recuerda que «cuando llegue el momento de las primarias, el partido decidirá qué candidatos presenta». «Tenemos que decidirlo entre todos, pero, en principio, yo me mantengo en la misma posición: hago mi trabajo como portavoz de sanidad y estoy contento en el Parlamento. Ni mi intención ni la de Luis es la presentarnos unos contra otros. Cuando llegue el momento, se decidirá quién es el candidato. Nosotros estamos muy contentos con el trabajo de Luis. El candidato que sea contará siempre con mi apoyo».

¿Y si Ciudadanos decide que sea él mismo? «Prefiero no pensarlo», responde. «Estoy muy cómodo donde estoy. Creo que estamos haciendo un buen trabajo en sanidad y aún queda mucho. Hay que preparar las elecciones generales. Todos los que formamos parte de la ejecutiva estamos a disposición del partido y dispuestos a ayudar en lo que se nos proponga. Pero a mí lo que se me propone es esto [responsable de sanidad]. En esto estoy, quiero estar y me gusta estar».

Más aspirantes

El candidato de la ejecutiva se medirá previsiblemente en las primarias a otros militantes del partido. «Es posible que haya gente en la comunidad que sí se quiera presentar, pero no me lo han comunicado. Las primarias están en los estatutos. Puede haber más candidatos y sería sano. No sería una mala cosa», apunta Igea.

Mientras, su compañero Luis Fuentes considera que no contar aún con un aspirante definido no juega en contra de los intereses electorales de Ciudadanos. «No tiene por qué perjudicarnos. Las campañas electorales duran 15 días. Son los otros partidos los que tienen la necesidad de salir a la palestra con campañas de un año que calientan y queman a la gente. Otras formaciones han tenido sus problemas internos. Nosotros nos dedicamos a trabajar en las instituciones y no a intentar sacar adelante nuestras candidaturas. Los ciudadanos nos pidieron un compromiso por cuatro años, no por tres ni por dos y medio».