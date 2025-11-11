Cendón afirma que León vuelve a crecer en población gracias a las políticas socialistas La provincia rompe la tendencia de pérdida de habitantes

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística confirman que León vuelve a crecer en población. Según el Padrón Continuo, la provincia cuenta en octubre de 2025 con 448.027 habitantes, lo que supone un incremento del 0,14 por ciento respecto a 2024, que consolida un cambio de tendencia tras años de pérdida continua de población.

«La provincia gana habitantes, el paro continúa bajando y la afiliación a la Seguridad Social alcanza su mejor cifra en años», señala el responsable provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, y añade que «este cambio no es fruto de la casualidad, sino el resultado de unas políticas socialistas centradas en las personas, en el empleo digno y en la cohesión territorial, con un Gobierno que cree en esta tierra y la sitúa de nuevo en el mapa del desarrollo».

Diputado nacional

El también diputado nacional afirma que «León da un vuelco a la sangría demográfica y laboral gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, a los fondos europeos y a las inversiones que transforman la provincia» y recuerda que la última vez que León creció fue con otro gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se superaron los 500.000 habitantes.

«Los efectos políticos son pendulares: avanzamos con los gobiernos socialistas de Zapatero, retrocedimos con los del PP de Rajoy y ahora, de nuevo, León ha recuperado el pulso del futuro», destaca.

Añade que el gran obstáculo que impide a León despegar del todo es el gobierno del PP en la Junta de Castilla y León, «un gobierno sin rumbo, sin proyecto y sin iniciativa, con un presidente atrapado en sus problemas judiciales y una administración paralizada por la desidia».