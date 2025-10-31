leonoticias - Noticias de León y provincia

Concentración de la Plataforma por el Soterramiento en San Andrés frente a la subdelegación del Gobierno en León. DG

La Plataforma por el Soterramiento en San Andrés llevará su reivindicación a Bruselas

La organización se ha vuelto a concentrar para reclamar la ejecución de este proyecto «aprobado en 2004» e insisten en la retirada de la pasarela azul: «La queremos fuera de la provincia»

Dani González

Dani González

León

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:35

No van a abandonar su lucha. No tienen la más mínima intención. Como todos los viernes finales de cada mes, la Plataforma por el Soterramiento en San Andrés se ha concentrado a las puertas de la subdelegación del Gobierno en León para reclamar que se ejecute ese proyecto anunciado hace más de dos décadas, en 2024.

José Carlos Lozano, presidente de esta plataforma, ha insistido en que no les vale que el ministro de Transportes, Óscar Puente, siga diciendo que no va a ejecutar este soterramiento: «Lo tiene que hacer y se lo vamos a seguir exigiendo porque estuvo aprobado. Acudiremos a Bruselas a defenderlo».

Lozano, que también ha lanzado proclamas contra Pedro Sánchez y Javier Alfonso Cendón, ha lamentado que este proyecto «se deje aparcado en un cajón» por darse en la provincia de León. «Se prometió y seguiremos luchando por él», ha señalado a la par que ha lamentado que no haya contactos con el Gobierno ni con Adif en referencia a este proyecto: «Fuimos a recibir el domingo a Pedro Sánchez para que se acuerde de nuestra reivindicación. No puede ser que venga a León de paseo, que no anuncie nada. Somos una provincia abandonada y olvidada».

«Van a convertir el barrio en un gueto»

Esta plataforma también defiende la retirada de la pasarela azul de Trobajo del Camino, colocada «sin autorización de Patrimonio». «Se la tienen que llevar. No la queremos, ni en el camino de La Raya ni en ningún lado. Que se la lleven fuera de la provincia», ha expresado Lozano.

Las críticas también han ido contra Adif por «parchear» y hacer «unas trincheras» en Trobajo del Camino que «hacen que el pueblo se parta»: «Van a conseguir que se cree un gueto en este municipio y no lo vamos a permitir».

