Castilla y León multiplica casi por diez su retorno económico en el programa marco de investigación de la UE Los organismos de investigación y las universidades encabezan el listado de participantes, con Cartif como líder en el retorno de fondos (34,37 millones)

Leonoticias León Sábado, 16 de agosto 2025, 13:52 Comenta Compartir

Castilla y León multiplicó casi por diez el retorno económico resultante de su participación en el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea, al alcanzar los 143 millones de euros en Horizonte Europa (2021-2025), con datos hasta marzo de 2025, frente a los 16,7 millones registrados en el programa 2003-2007 (VIPM).

Según los datos del Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León en 2024, recogidos por Ical, este incremento se refleja también en el peso relativo de la Comunidad sobre el total nacional, que ha pasado del 1,8 por ciento en el VIPM al 3,1 por ciento en el actual Horizonte Europa, lo que evidencia una mayor competitividad y capacidad de atracción de fondos europeos por parte de las entidades de la Comunidad.

Los organismos de investigación encabezan el listado según el perfil de los participantes en Horizonte Europa, con un 41,9 por ciento, seguidos de las universidades, con un 26,7 por ciento, lo que indica una clara orientación de estos agentes hacia la captación de fondos europeos como fuente de financiación. Tras ellas se posicionan las fundaciones privadas (21,8 por ciento) o las administraciones públicas (3,3 por ciento).

Más en concreto, la Fundación Cartif lidera el retorno de fondos de Horizonte Europa en Castilla y León, con 34,37 millones de euros, seguida a gran distancia por la Universidad de Burgos, con 12,42 millones; la Universidad de Valladolid, con 11,31 millones; y la de Salamanca, con 9,28 millones, informa Ical.

Tras ellas se cuela el ámbito empresarial, con Aciturri Engineering SL, con 6,05 millones, consolidándose como la empresa más activa en captación de fondos europeos en la Comunidad. En sexto y séptimo lugar se posicionan Cesefor y el Clúster para la Minería Sostenible, con 4,68 y 4,63 millones, respectivamente.

La Universidad de León, lejos de sus compañeras de la Comunidad, logró 3,59 millones de euros de retorno, un listado que cerró la Fundación Cidaut (3,52), el CENIEH (3,22) y CAMCyL (2,57), lo que refleja la diversidad del ecosistema regional de I+D+i, detallaron desde el CES.