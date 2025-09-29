Agricultura reparte 22.000 euros entre nueve agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales Se trata de ayudas para compensar las pérdidas de producción, muerte de ganado o pérdida de colmenas

Leonoticias León Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:30

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural aprobó este lunes 29 de septiembre la concesión directa de ayudas por valor de 21.978 euros a nueve agricultores y ganaderos no profesionales titulares de explotaciones agrarias dañadas y ubicadas en los municipios afectados por los grandes incendios forestales acaecidos en Castilla y León durante este verano, según recogió este lunes el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con las actuaciones relativas al sector agrario, la Junta de Castilla y León por Acuerdo de 28 de agosto de 2025 estableció una ayuda mínima para aquellos agricultores y ganaderos profesionales para compensar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas con baremos objetivos por hectárea, cabeza, colmena.

Las ayudas también van dirigidas a la reconstrucción, restauración o rehabilitación de construcciones o instalaciones agrícolas, ganaderas o apícolas siempre que no estuvieran en estado de ruina o abandonadas. La reposición de vallados ganaderos y perimetrales dañados para la protección del ganado y refuerzo de manejos en extensivo.

Por lo que respecta a los agricultores y ganaderos no profesionales, en el citado acuerdo no se les reconoce una ayuda mínima, si bien se establece que serán perceptores de ayuda en función de los daños declarados, con las condiciones que se determinarán en próximos acuerdos de la Junta de Castilla y León, y siempre que hayan presentado la solicitud única de la PAC en el año 2025 en Castilla y León o bien hayan realizado la correspondiente declaración en los registros oficiales establecidos al efecto.