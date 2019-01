Enganchados a la música Propuestas para disfrutar este fin de semana en Castilla y León ALFREDO GÓMEZ Jueves, 17 enero 2019, 17:19

Valladolid

El viernes 18 de enero, a las 20:00 horas, tendrá lugar en el Centro Cívico Parquesol de Valladolid (C/ Eusebio González Suárez, nº 69) la inauguración de la Exposición Colectiva de Poesía Visual '20x3. Homenaje a Claudio Rodríguez'. La muestra –que conmemora los veinte años del fallecimiento del poeta zamorano Claudio Rodríguez- incluirá obras del Colectivo DARt de Poesía Visual, formado por Rafael Marín (Madrid, 1955), autor de 'Libro de Citas de Marcelo del Campo' (2010) o de 'Código de labios' (2017), Atilano Sevillano (Argusino de Sayago, Zamora, 1954), autor de 'Al pie de la letra' (2016) o 'minificciones de diván' (2018) y David Acebes Sampedro, autor de 'La poesía es cosa de burros' (2018) o 'Una décima parte de mí' (2018).

Poemas y perchas

Recibimos al nuevo año PERtreCHAd@s tras los poemas de Mercedes Pastor, que se (des)cuelgan, con sus respectivas perchas, en el Bar-Restaurante Campus para no dejar a nadie indiferente, ni cuando nos muestra y recita visibilizando duras realidades, ni cuando lo hace sobre la música, sus hijos o la libertad. Pertrechad@s es un buen comienzo de año para estar preparad@s para lo que éste nos depare y para disfrutar de la poesía y las originales creaciones de esta artista vallisoletana. Restaurante-Bar Campus. Camino del Cementerio, 22. Hasta el 31 de enero.

Carmen Martín Gaite

El Archivo General de Castilla y León, con sede en la vallisoletana plaza del Licenciado Butrón, acoge hasta el próximo 28 de febrero la exposición 'Carmen Martín Gaite 1925-2000. Un paradigma de mujer de letras', comisariada por el profesor de Literatura Española en la Universidad Autónoma de Madrid José Teruel Benavente, responsable de la edición de sus obras completas. La muestra repasa, a través de 25 paneles, la vida y la obra de la escritora salmantina.

Teatro

El próximo sábado 19 de enero llegará a la Sala Fernando Urdiales del Teatro Zorrilla 'Reciclando a un famoso' con los actores Ania y Jordi, quienes en esta comedia se convierten en coachs de los «famosos destronados» que se encuentran fuera de los focos tras un período de fama. Durante la sesión de coaching, aparece Shania, una arribista que sale de otro concurso televisivo y que no se resigna a que su momento de gloria haya finalizado. Shania cuestiona las enseñanzas de Jordi y Ania, que parecen haber asumido que la fama efímera les ha ocasionado más problemas que beneficios. Entre los fracasos, la imposibilidad de tener pareja, ya que sus pretendientes parecen estar buscando más al personaje que a la persona.

Música

Alfonso Corral 'Poncho', veterano violinista y José Luis Kaele, jovencísimo pianista, ambos de Valladolid, se unen para interpretar una variedad de estilos dentro del jazz como bebop, swing, bosa nova, free jazz, etc. Temas tan icónicos como Giant Steps, My Favourite Things o La chica de Ipanema. Todo ello desde un punto de vista muy original y con mucha fuerza en sus improvisaciones. No dejará a nadie indiferente. Jueves. 21:30. Entrada gratuita. Aforo limitado.

Flamenco

Fernando Pastor indica que el viernes día 18, a las 20:30, en el Teatro Calderón hay una Gala de Compañías de Danza.

Y el domingo día 20, a las 19:30, en el centro Cultural de Fresnillo de las Dueñas (Burgos) tendrá lugar el espectáculo 'Duende Flamenco', que es un espectáculo de interpretación de flamenco mediante la dulzaina, con el genial Samuel Brogeras, acompañado por Dolores Giménez al baile, Alfredo Escudero al cante, Fernando Mejias a la guitarra y la actuación de la actriz: María Parmo. Entrada libre hasta completar aforo.

Castilla y León Música

Antonio Valseca destaca que como cada año en enero la concentración Motera Motauros trae gran variedad de conciertos a los que hay que sumar actuaciones como las de José Mercé en Salamanca.

Jueves

TORDESILLAS (VALLADOLID) - MOTAUROS, HOOK + DUQUE (Carpa Principal, 20:00h)

VALLADOLID - FINAL FONORAMA (Porta Caeli, 21:30h, gratuito)

Viernes

BEJAR (SALAMANCA) - PEDRO ANDREA (Alquitara, 00:00h)

LEÓN - LOS VINAGRES (El Gran Café, 22:00h, 10€)

PALENCIA - TASKA (Universonoro, 22:00h, 5€)

PONFERRADA (LEÓN) - II FESTIVAL FEMINISTA, KETEKALLES + ESTHER LANZON + LILIANLUR (La Vaca, 21:00h, 8-10€)

SALAMANCA - AL LÍMITE (Caem, 22:00h)

TORDESILLAS (VALLADOLID) - MAGO DE OZ + CAÑONEROS (Carpa Principal, 22:16h)

TORDESILLAS (VALLADOLID) - TRIBUTO GUNS AND ROSES (Carpa Principal, 02:00h)

VALLADOLID - BLAS CANTÓ (Teatro Carrión, 21:00h, 19-26€)

VALLADOLID - HELLSINKI (Porta Caeli, 21:30h, 3€)

ZAMORA - LA VALLEKANA SOUND SYSTEM (La Cueva Del Jazz, 23:00h, 6-8€)

Sábado

BEJAR (SALAMANCA) - ENDEUDADOS (Alquitara, 00:00h)

LEÓN - DESAKATO + FREE CITY (Espacio Vías, 21:00h, 12-15€)

SALAMANCA - JOSÉ MERCÉ (Caem)

TORDESILLAS (VALLADOLID) - COTI (Carpa Principal, 00:00h)

TORDESILLAS (VALLADOLID) - HELIA BROWN + THE SUGAR DADDIES (Carpa Principal, 02:30h)

VALLADOLID - TRIBUTO TINA TURNER (Teatro Carrión, 20:30h, 28€)

VALLADOLID - CARMEN BOZA (Porta Caeli, 21:00h, 15-18€)

VALLADOLID - LUZ Y NORTE (Teatro Calderón, 11€)

ZAMORA - TU OTRA BONITA (La Cueva Del Jazz, 23:00h)

Lunes

SALAMANCA - SIGMA PROJECT + CECILIA BERCOVICH (Caem)

Zamora

Alicia Pérez indica que el Ballet Imperial Ruso, dirigido por Gediminas Tarandá, presenta el domingo 20 de enero en el Teatro Ramos Carrión de Zamora su programa 'Chopiniana y Bolero'. Lo hará de la mano de un elenco compuesto por 45 bailarines del más alto nivel. El Ballet Imperial Ruso fue creado en 1994 por iniciativa de Maya Plisetskaya, quien fue durante diez años su presidenta de honor y asesora general. La compañía tiene su residencia en Moscú, aunque prácticamente siempre está en sus giras nacionales e internacionales. La actuación será a las 18:00 horas y las entradas tienen un precio de 29 y 34 euros.

'Historias de amor, humor y desamor' llega el sábado 19 de enero al Museo Etnográfico de Castilla y León de la mano de Natus Teatro. La obra está basada en 'Cuadros de amor y humor, al fresco', de José Luis Alonso Santos y en 'Teatro breve: monólogos y parejas', de Rafael Mendizábal. La representación tendrá lugar en el salón de actos del Museo Etnográfico a las 20:00 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo, previa presentación de invitación.

Ávila

Isabel Martín indica que mucha literatura y varios ciclos de conferencias protagonizan la vida cultural de Ávila esta semana, en la que también se pueden visitar varias muestras artísticas en las principales salas de exposiciones de la ciudad.

Teatro. La Quimera de Plástico

El 18 de enero, la Biblioteca Pública de Ávila acoge una representación del grupo teatral La Quimera de Plástico y titulada 'Diálogos de la Basura', destinada a los pequeños de la casa, dentro del programa de Artes Escénicas promovido por la Dirección General de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, en las Bibliotecas Públicas de la Comunidad. LUGAR: Biblioteca Pública de Ávila. FECHA: 18 de enero. HORA: 18 h. Entrada libre hasta completar aforo.

CONFERENCIAS

La Cátedra de Cultura de Defensa «Subintendente Julián de Vallespín» de la Universidad Católica de Ávila comienza el ciclo de conferencias «Épica y Tinieblas» con una conferencia de Alberto Gil Ibáñez sobre «La leyenda negra: historia del odio a España». Contará con la presentación del libro homónimo y la presencia del diputado por Ávila José Ramón García Hernández. DÍA: 17 de enero LUGAR: Palacio de los Serrano. HORA: 19 h. Entrada libre hasta completar aforo.

Jornadas Ciencia y filosofía

Continúan las Jornadas de Filosofía del Episcopio, organizadas por el Ayuntamiento de Ávila, con una nueva conferencia a cargo del profesor Manuel Paz Marcos, esta vez sobre el desarrollo de las Matemáticas y la teoría copernicana. DÍA: 21 enero. LUGAR: Episcopio.. HORA: 20 h. Entrada gratuita hasta completar aforo.

PRESENTACIONES LITERARIAS Y ARTÍSTICAS

El palacio de los Serrano acoge la presentación de la obra 'Don Vasco, el Oidor', que narra el Juicio de residencia que Francisco Loaysa hizo a los oidores Vasco de Quiroga, Juan de Salmerón, Francisco de Ceynos y Alonso Maldonado. México, año de 1536, según reza el subtítulo de la obra. Perteneciente a la colección de 'Fuentes Historicas Abulenses' de la Institución Gran Duque de Alba, esta compilación histórica con datos inéditos está escrita por el historiador mexicano Armando Mauricio Escobar Olmedo. La presentación contará con la presencia de Pedro Tomé, antropólogo del CSIC y experto en la figura de Vasco de Quiroga. Lugar: Palacio de los Serrano Fecha: 16 de enero Hora: 20: oo. Entrada libre hasta completar aforo.

Cuentos artesanos

El Episcopio presenta esta semana una colección de historias independientes con un elemento común: el realismo que convive con la fábula cimentada en las huellas de la vida. Alejandro Pérez García presenta sus 'Cuentos artesanos'. Día: 17 de enero. Lugar: Episcopio. Hora: 20:00. Entrada libre hasta completar aforo.

El gato de la bruja

¿Puede un gato elegir a su bruja? ¿Y hablar con ella? ¿Y compartir aventuras? Pues claro. Helena Cosano lo cuenta en esta historia que narra en su obra, llena de personajes sorprendentes. Día: 22 de enero. Lugar: Episcopio. Hora: 20:00. Entrada libre hasta completar aforo.

Exposición de Narciso Lafuente

«Lo cotidiano» es el título de la muestra de pintura de Narciso Lafuente en el Episcopio y que organiza el Ayuntamiento de Ávila LUGAR: Episcopio (Plaza de la Catedral, 3). FECHA: Del 16 al 31 de enero.. Horas: Martes a viernes de 19 a 21 h. Sábados y festivos de 11 a 14 h. y de 19 a 21 h. Domingos, de 12 a 14 h. Lunes cerrado.

Exposición de Ana García Galindo

La artista abulense Ana García Galindo muestra su colección de pinturas y grabados en las que plasma su experiencia viajera y algunos rincones de su ciudad. LUGAR: Auditorio del Palacio de los Serrano.. FECHA: Hasta el 19 de enero.. Entrada gratuita.. HORARIO: de lunes a sábado

de 11:00 h. a 13:30 h. y de 18:00 h. a 20:00 h. Domingos y festivos cerrado.

Exposición de Teresa Muñoz

El Torreón de los Guzmanes, sede de la Diputación de Ávila, acoge la muestra de Teresa Muñoz Martín. Medio centenar de acuarelas que acercan al espectador a la «mirada» personal de la artista. LUGAR: Torreón de los Guzmanes. FECHA: Hasta el 1 de febrero. HORARIO: lunes a viernes de 12:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.

Exposición de Antonio Veredas

El Museo de Ávila acoge la exposición de Antonio Veredas e incluye talleres familiares sobre la misma muestra, que se desarrollan los sábados 12, 19 y 26 de enero de 2019, previa reserva de plaza. Está dirigido a jóvenes de entre 12 y 16 años, que pueden ir acompañados. LUGAR: Museo de Ávila. FECHA: Hasta el 3 de febrero. HORARIO: Hasta las 20:30.

Exposición Sex'N'Roll

Dibujo, pintura, linografía y edición digital son las técnicas utilizadas por Jorge Ortuño en esta muestra sin «moralinas ni enseñanzas». El espacio cultural de El Barco de Ávila acoge esta exposición hasta el 28 de febrero. LUGAR: Espacio cultural El Barco de Ávila FECHA: Hasta el 28 de febrero HORARIO: DE lunes a domingo de 10:30 a 14 h. y de 17 a 20 h. Cerrado miércoles por la mañana y domingos por la tarde.

El Barco de Ávila

Exposición de Amnistía Internacional en El Barco de Ávila. 'Los derechos de las mujeres y las niñas' es el título de esta muestra de fotografías y paneles informativos que acoge la localidad barcense y promueve el Ayuntamiento, y que busca la reflexión del espectador. Lugar: Sala La Cárcel de El Barco de Ávila Fecha: hasta el 24 de enero.

Segovia

Miguel Ángel López destaca que la actividad teatral se reanuda este fin de semana en la Sala Julio Michel de La Cárcel Centro de Creación de Segovia. En el escenario de la avenida Juan Carlos I estará este viernes, 18 de enero, a las 20:30, el espectáculo creado por Bibiana Monje 'Lacura', que ella misma ha escrito y dirige con la colaboración de Enrique Pardo, de Pantheatre París. La síntesis de la obra explica que «Bibi, un personaje del enfermo siglo XXI, hilarantemente poseída por los espíritus que la habitan, decide contarnos como loca su propia mirada al mundo. Familia, amantes, temores y paisajes psicológicos serán el hilo conductor de la historia... los padres no existen, somos todos hijos». Ganadora de tres premios Réplica 2017 al mejor espectáculo, mejor actriz y premio del público, las entradas están a la venta al precio de 12 euros en el Centro de Recepción de Visitantes de la plaza del Azoguejo.

El sábado, 19 de enero, también a las 20:30, la propuesta es 'Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban)', musical en clave de comedia con vetas de terror y fantasía que presenta, después de su último espectáculo premiado con el Max al mejor musical, la compañía Nueve de Nueve. El lema de la obra, «…Vivir o no vivir, esa es la cuestión», es una sinopsis resumida, pues el montaje responde a preguntas como «¿qué necesidad tenemos de cambiar nuestras vidas? ¿Qué necesidad tenemos de pensar más de la cuenta? Si ya tenemos todo lo que queremos… Dejemos las grandes preguntas para los poetas. Dame gambas y tranquilidad. Y que nada se salga del tiesto, son ganas de complicarse la vida». El elenco lo forman el pianista Jorge Ballesteros y los intérpretes Jorge Usón y Carmen Barrantes; la composición y dirección musical es de mariano Marín y la dramaturgia y dirección de José Troncoso.

Casa de Lectura

También este sábado 19, a las 19:30, la Casa de la Lectura de Segovia acoge en su sede de la calle Juan Bravo la presentación de la novela de Eduardo Martínez 'Semper gradum ante', que narra las aventuras de un agente británico inflitrado en la España de 1940. El libro muestra que la imagen tradicional de los espías, hombres jóvenes capaces de cualquier proeza física, es mucho más sencilla, pues eran militares inteligentes y astutos, bien entrenados en las técnicas de infiltración y defensa personal, guerrilla, criptografía, manejo de radio y capaces de cometer asesinatos si la misión lo requería.

El fin de semana, por otra parte, ofrece la posibilidad de participar en el entorno del Parque de la Sierra de Guadarrama en dos rutas guiadas por el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso, en los alrededores de La Granja y Valsaín. El sábado 19 de enero, está programada por el Organismo Autónomo Parques Nacionales la Ruta de Los Chorros de La Granja, que partirá a las 10:00 de la puerta de la plaza de toros de la localidad. La inscripción previa es imprescindible (en http://www.reservasparquesnacionales.es), con un máximo de 15 participantes, y con la posibilidad de realizarla hasta las 10:00 de este viernes, 18 de enero. La ruta permitirá contemplar dos de los saltos de agua más populares de la Sierra, Chorro Grande y Chorro Chico, en un paseo que discurre entre robledales y acerca a las masas de pinares procedentes de repoblación situadas en cotas superiores al núcleo urbano de La Granja; el recorrido de ida y vuelta es de 6,8 kilómetros y la duración aproximada de l ruta es de unas tres horas con una dificultad media.

La segunda propuesta de Parques Nacionales es la Ruta de los Puentes del Eresma, también guiada, con salida este domingo, 20 de enero, desde el Área Recreativa de Los Asientos, en el kilómetro 12 de la carretear CL-601, a las 10:00 horas. El itinerario, de unos 4,5 kilómetros y una dificultad baja, discurre por las riberas del Eresma para visitar el Puente de Navalacarreta, el Puente de los Canales y la zona de Los Asientos, con una duración aproximada de dos horas.

Salamanca

José Mercé, acompañado de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca. El espectáculo Mercé Sinfónico puede considerarse como una puesta de largo del repertorio del cantaor jerezano, con unas adaptaciones llevadas al terreno de lo clásico de las composiciones que han marcado la extensa carrera de Mercé. José Mercé ha recibido multitud de reconocimientos a lo largo de su carrera, destaca el Premio Ondas de la Música a la Obra Más Notoria en el mundo del Flamenco (2000) o el Compás del Cante (2016).

Teatro

Unamuno: Venceréis pero no convenceréis. de Teatro Abadía. Teatro LIceo Entradas 12, 16 y 20 euros. Viernes 18 y Sábado 19 a las 21 horas. Cartas y poemas del Unamuno tardío, junto al famoso discurso que pronunció el 12 de octubre de 1936, en el paraninfo de la Universidad. Sus últimos meses de vida antes de fallecer el 31 de diciembre del mismo año, en su casa en Salamanca, destituido como rector vitalicio y viudo, rechazado por el bando nacional y por el republicano, «español desterrado en España», fueron un tiempo de reclusión, soledad, desencanto. Tiempo de «desnacer». El actor, director de escena y miembro de la RAE José Luis Gómez presenta un nuevo espectáculo en el que laten su inquietud por la Memoria Histórica y su compromiso con el enorme valor que entraña la lengua.