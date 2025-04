El reto solidario para ayudar al pequeño Mateo llega a Astorga

Sandra Santos León Miércoles, 23 de abril 2025, 18:01 Comenta Compartir

Salía de Saint Jean Pied de Port el pasado día 1 y este miércoles 23 de abril hacía parada en Astorga en su travesía de realizar el Camino de Santiago en busca de recaudar fondos para Mateo. El sevillano Alfonso Mora es una de esas personas que no se lo piensan dos veces y están dispuestos a luchar contra viento y marea por aquellos que más lo necesitan.

Y en este caso el que más lo necesita es Mateo, un joven riojano con una enfermedad ultra rara que actualmente afecta a cinco niños en todo el mundo. Se trata de una mutación del gen NEK8, que provoca fallos en el funcionamiento de los órganos.

Según recoge el periódico La Rioja en un artículo en el que da a conocer la historia de este pequeño guerrero, los padres de Mateo supieron que su hijo tenía un riñón que no estaba bien desarrollado y no funcionaba correctamente a las 20 semanas del embarazo. El pequeño nació en febrero de 2020, en plena pandemia, y no les resultó sencillo acudir a los centros de salud hasta que en diciembre de 2021 conocieron el diagnóstico.

Recaudación de fondos

Alfonso conoció esta historia a través de las redes sociales y quiso poner su granito de arena: dando voz a la enfermedad de Mateo y buscando fondos realizando el Camino de Santiago.

Este miércoles, el sevillano ha llegado a la capital maragata y se ha fotografiado frente al Ayuntamiento con la bandera del pequeño Mateo para que todo el mundo conozca la historia del pequeño y puedan ayudar en todo lo que sea posible.

Llegar hasta Santiago

La esperanza de Alfonso es recaudar todo el dinero que pueda para la investigación de esta enfermedad y que el pequeño Mateo pueda seguir luchando. Un reto que no es la primera vez que organiza el sevillano ya que hace unos años también recaudó 2.100 euros para una niña sevillana que padecía Atrofia Muscular Espinal. Y es que con esta experiencia previa, Alfonso no acepta pagos en efectivo y las donaciones se pueden realizar a través de la página Gofundme, Bizum o en los códigos QR que aparecen en los carteles.

Un compromiso que este miércoles se ha hecho visible en Astorga y que seguirá su camino hasta llegar a la plaza del Obradoiro a la que espera llegar 'con los bolsillos llenos'.