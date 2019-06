García Bayón abandona la UPL y afirma que la actual será su última legislatura

Lázaro García Bayón, responsable del giro que ha permitido el retorno del PP a la alcaldía de la localidad leonesa de Villaquilambre, ha presentado este lunes su baja como militante de la Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Así se lo ha trasladado al partido en una carta en la que recuerda al presidente de la formación leonesista que abandona «feliz» la UPL al entender que se ha hecho «lo mejor para el municipio y para los vecinos».

En la misma carta, según ha advertido a leonoticias, Lázaro García Bayón recuerda que lo más importante «era conseguir para Villaquilambre el instituto, el centro de salud y la eliminación de la planta de biomasa».

«Nos autorizaron»

Su adiós a la UPL supone que ahora pasará a formar parte de los no adscritos y su baja no contempla inicialmente el adiós de su compañero de partido en Villaquilambre por lo que el equipo de gobierno municipal de este ayuntamiento quedará integrado por PP, Vive Villaquilambre, Ciudadanos, UPL y No adscritos.

Para Bayón su baja en la UPL llega «ante la situación que se ha generado en los últimos días». «Desde luego yo no he traicionado al partido, había autonomía para actuar, así se había dicho desde la dirección del partido y en base a esa autonomía y al interés de los vecinos se ha actuado», ha asegurado a leonoticias.

«La cabeza y las tripas»

En todo caso, «tal y como ya le he advertido a Alfonso Fernández Mañueco« -ha asegurado-, si «en el plazo de seis meses no se acometen estos proyectos esto va a cambiar».

Todo ello antes de concluir: «He apoyado a Manuel García con la cabeza, con las tripas habría hecho otra cosa», ha sentenciado a leonoticias.

Bayón ha querido remarcar que la presente será su última legislatura y, según ha advertido, no está descartado «que lo deje antes de que finalice la misma».