Santovenia reparará urgentemente la Casa de Cultura y restaurará las antiguas escuelas de Quintana de Raneros El pleno ha aprobado la moción para llevar a cabo ambas actuaciones

El pleno del Ayuntamiento de Santonvenia respaldó la moción presentada por el Partido Popular para exigir la reparación inmediata del tejado de la Casa de Cultura de Quintana Raneros y la restauración integral del edificio de las antiguas escuelas, dos inmuebles de titularidad municipal cuyo estado actual supone un grave riesgo para la seguridad, el patrimonio y los servicios públicos.

La moción fue aprobada en la última sesión plenaria con los votos a favor del Partido Popular más el voto particular de un concejal de UPL que rompió la disciplina de voto. El resto de los concejales leonesistas y los representantes del PSOE decidieron abstenerse.

El portavoz popular, Fernando Rodríguez, incide que la situación de ambos inmuebles «es insostenible». Por un lado, «el deterioro del tejado y pavimento superior de la Casa de Cultura ha provocado filtraciones que han derivado», prosigue el portavoz popular, en «la pérdida de espacios para actividades comunitarias».

Antiguas escuelas

En el caso de las antiguas escuelas, el «colapso parcial» del techo interior afecta directamente al equipamiento de extinción de incendios de la localidad de Quintana, con un «riesgo inminente» de ruina y posibles consecuencias para vecinos y edificios colindantes.

El Grupo Popular recuerda que la ley obliga a los ayuntamientos a conservar su patrimonio y garantizar la seguridad de los edificios públicos. «Estamos ante una responsabilidad institucional y legal, pero también ante una prioridad social y cultural para el municipio», señaló Rodríguez.

El objetivo, tal y como consta en la moción, es la «reparación inmediata de la cubierta y el piso superior a la Casa de la Cultura y la restauración integral de las antiguas escuelas», algo que, a juicio de los populares, debe acometerse con cargo al presupuesto de 2026.

«El abandono de estos edificios no solo pone en riesgo nuestro patrimonio, también compromete la seguridad ciudadana y priva a los vecinos de espacios fundamentales para la vida cultural y social», concluyó el portavoz popular.

