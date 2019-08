El teatro de calle regresa en agosto a Villabalter de la mano de la Setic Presentación de la Semana del Teatro Intergeneracional. La calle La Fuente se volverá a convertir en un escenario al aire libre que acercará la magia del teatro a todos los públicos de la mano de la asociación cultural Balterius'98 LEONOTICIAS León Jueves, 1 agosto 2019, 09:39

El pueblo de Villabalter, en el municipio San Andrés del Rabanedo, volverá a «subirse a las tablas» en la Semana de Teatro Intergeneracional (SETIC), que del 7 al 12 de agosto celebrará su XXI edición con una programación que incluye ocho representaciones.

La céntrica calle La Fuente se convertirá nuevamente en un escenario al aire libre por el que pasarán varios grupos de la provincia y de otros puntos del país, como es el caso de Sevilla.

La asociación Balterius'98 consigue así volver a poner a Villabalter en el epicentro de la programación cultural durante el mes de agosto, en el que multitud de aficionados al teatro se acercan a la localidad para compartir, junto con sus vecinos y vecinas, «una cita con la magia, unas jornadas para viajar, dejarse llevar, emocionarse, reír o llorar con cada una de las historias», ha explicado la presidenta de este colectivo cultural, Laura Franco, durante la presentación celebrada esta mañana en el Ayuntamiento, a la que ha acudido en compañía de su vicepresidenta, Isabel García.

La alcaldesa, Camino Cabañas, y el concejal de Cultura, Juventud y Fiestas, Alejandro Gallego, han subrayado la importancia de esta cita para el municipio «que tiene en Balterius'98 todo un referente del asociacionismo local, con más de dos décadas de Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo trayectoria, de trabajo y esfuerzo, de amor al teatro y, por ende, a la cultura», según ha destacado la regidora.

«Es muy gratificante ver cómo una asociación del municipio consigue atraer con su actividad a la gente como lo ha hecho y lo hacer Balterius'98 durante más de 20 años, por lo que desde el Ayuntamiento no nos queda más que ayudarles a seguir gestionando esta semana porque es una forma muy importante de acercar la cultura a todas las personas y dar vida a la calle en esta época estival», ha añadido al respecto el edil responsable del área.

Programación de la SETIC

La SETIC se prolongará durante seis jornadas con un total de ocho obras de teatro, todas ellas previstas a las 22.30h, a excepción de la actuación infantil que tendrá lugar el domingo a las 19h.

Así, la programación comenzará el miércoles, 7 de agosto, con Gigante a cargo del grupo La Pequeña Victoria Cen (León), para continuar el jueves, 8 de agosto, con Clásicos Excéntricos de Lapso Producciones (Sevilla).

El viernes , 9 de agosto, será el turno de De Perdidos al Río y Varietés, que cobrarán vida con el grupo juvenil Artelón Teatro (Villabalter); mientras que el sábado día 10 será el turno de la tradicional queimada con el espectáculo Alucinaje de Balterius 98'.

El domingo 11 de agosto habrá dos representaciones, con Me He Quedado Patidifuso para el público infantil en la bolera de Villabalter desde las 19h de la mano de El Mayaso (León), y en el horario habitual, 22.30h, Aquí no Paga Nadie de RebelArte (Astoga).

La SETIC concluirá el lunes, 12 de agosto, con la obra de teatro Con Carmen, Cinco Momentos de Perfil Teatro (León).