Participantes de la marcha ciclista popular en favor de la investigación del ELA esperan para salir desde el Centro Deportivo Urbano González. Ayto. San Andrés del Rabanedo

San Andrés del Rabanedo pedalea a favor de la investigación de la ELA

Medio centenar de asistentes se suman a la cita solidaria en el municipio del alfoz de León

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:47

Comenta

San Andrés del Rabanedo (León) celebró hoy la primera marcha ciclista popular a favor de la investigación de la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una iniciativa solidaria impulsada por el Ayuntamiento y la Asociación Villabalter Haga como Haga, que contó con medio centenar de inscritos de todas las edades.

La actividad, concebida como un evento familiar y accesible, consistió en una ruta sencilla de siete kilómetros por el municipio, en la que los participantes quisieron mostrar su apoyo a la lucha contra esta enfermedad. Esta marcha se enmarca dentro del acuerdo plenario por el cual el centro de ocio de Trobajo fue rebautizado con el nombre de Urbano González, en homenaje a su trayectoria y vinculación con la localidad.

El Ayuntamiento recuerda que en el centro deportivo (piscinas de Trobajo) se ha habilitado un cajón monedero como punto permanente de donaciones, donde cualquier persona puede colaborar de forma directa con la investigación de esta enfermedad.

