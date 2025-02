El PP de San Andrés denuncia «el deterioro del campo de fútbol»

Leonoticias León Martes, 11 de febrero 2025, 13:34 Comenta Compartir

«Estamos preocupados por el estado de absoluto abandono que sufren los deportistas que utilizan el campo de fútbol de San Andrés sin que el equipo de gobierno de la UPL adopte solución alguna para mejorar la situación». Es la queja del Partido Popular de San Andrés del Rabanedo sobre «un campo que no se riega desde que en septiembre se estropearan las bombas sin que la Unión del Pueblo Leonés se haya molestado en arreglarlas y dónde la falta de iluminación, sin reposición de las luminarias desde hace meses, hace imposible practicar deporte después del anochecer ya que hay siete focos fundidos que nadie cambia».

Una situación que, según los populares, «trae de cabeza a los responsables del Club de Fútbol San Andrés dadas las pésimas condiciones del césped que, sin riego desde hace cinco meses, provoca importantes quemaduras a los futbolistas tras las caídas. A estas deficiencias de insalubridad se suma el vallado del campo que ellos mismos mantienen como pueden, goteras y grietas en los baños que provoca la entrada de agua como si fuera un río en estas dependencias, grietas en el tejado y un largo etcétera de problemas que ponen de manifiesto una falta de mantenimiento continuada del Ayuntamiento de San Andrés que pone en riesgo a las personas que allí juegan y entrenan«.

Las bombas que hacen posible el riego del campo de fútbol de hierba artificial, con dos décadas de antigüedad, son, según afirman desde el PP, «las mismas con las que funcionan las piscinas de San Andrés o gracias a las que se renueva el agua del estanque del parque de los Patos que lleva estancada cinco meses». La portavoz del principal partido de la oposición dice que «cuándo creemos que la UPL ya no puede hacer gala de más ineptitud, desinterés e inacción nos encontramos con otra demostración más del humo que supone el gobierno de la UPL que es capaz de justificar todas y cada una de sus acciones», y aseguró que trasladará a la alcaldesa de San Andrés, Ana María Fernández Caurel todas las necesidades expuestas por los responsables del Club después de que ellos mismos las hayan transmitido tanto al concejal de Servicios, Alejandro Calvo, como al de Deporte, Manuel Francisco Romero, y no hayan obtenido ninguna respuesta.

Ampliar Imágenes con focos sin encender y desperfectos en el campo de fútbol. PP San Andrés del Rabanedo

«No puede ser que el Ayuntamiento no solo no fomente el deporte, algo que ha desaparecido con la UPL, sino que permita que niños y jóvenes entrenen y jueguen en estas pésimas circunstancias, causando infecciones, quemaduras y heridas a los deportistas», ha destacado Noelia Álvarez que también ha hecho referencia a la insalubridad del agua del estanque del parque de Los Patos estancada desde hace meses: «Las bombas no se arreglan porque la UPL no quiere arreglarlas y porque para la UPL es más importante una orquesta o una feria que los niños y jóvenes practiquen deporte con seguridad», explicó al tiempo que pidió al partido en el gobierno del consistorio una «licitación exprés de las que están acostumbrados a hacer para la reparación de dichas bombas que permitan regar el césped artificial«.