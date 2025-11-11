Un hombre resulta herido en un accidente entre dos vehículos en San Andrés del Rabanedo
Los hechos han tenido lugar a las 18:30 horas de la tarde de este martes 11 de noviembre
León
Martes, 11 de noviembre 2025, 20:04
Un hombre ha resultado herido en una colisión entre dos vehículos ocurrida en la tarde de este martes, 11 de noviembre, en la CL-623 a la altura de San Andrés del Rabanedo.
El Centro de Emergencias del 112 de Castilla y León recibió el aviso a las 18:30 horas, cuando varios testigos informaron de un choque entre dos turismos y solicitaron asistencia sanitaria para un varón que presentaba golpes en la cara y en el cuello.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Cuerpo Nacional de Policía de León, la Policía Local de San Andrés del Rabanedo y personal sanitario de Sacyl.
Por el momento, se desconoce si el herido fue finalmente trasladado al Hospital de León, así como las causas que provocaron el accidente.