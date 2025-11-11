leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una de las viviendas. M.G

Una operación contra el tráfico de drogas interviene en varias viviendas de León

La mañana de este martes, 11 de noviembre, se ha visto alterada en la capital leonesa por una amplia operación policial contra el tráfico de drogas

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:35

Comenta

Furgones de la Guardia Civil, agentes encapuchados y unidades caninas han protagonizado una intensa actividad en distintas zonas de la ciudad. Varios vecinos han asegurado haberse despertado con una escena «de película», según relató a este medio un residente de uno de los bloques próximos a una de las intervenciones.

Alrededor de las 9:55 horas de este martes 11 de noviembre, testigos de la calle Peña Pinta observaron cómo varias patrullas de la Guardia Civil accedían a un edificio de la zona, acompañadas de perros adiestrados. Pocos minutos después, se registró una actuación similar en la avenida Padre Isla.

Fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno han confirmado que se trata de una operación contra el tráfico de drogas desarrollada en León y su provincia. El operativo continúa abierto y, por el momento, no se han facilitado más detalles de forma oficial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre tras varios días sin señales de vida en su vivienda en El Ejido
  2. 2 Un coche arde de forma espontánea en plena calle en Trobajo y termina completamente calcinado
  3. 3 El sistema Buscyl se queda en el alfoz: los leoneses cogen gratis el metropolitano
  4. 4 Una gran inundación afectaría a más de una quinta parte de la población en diez municipios de León
  5. 5 Tres asturianos detenidos por el robo de cableado de cobre en un pueblo de León
  6. 6 Buscan un hogar para Kosa, la cachorra abandonada y encerrada 17 horas en León
  7. 7 El castillo del Reino de León que se convertirá en resort rural
  8. 8 El portavoz de Ciudadanos en San Andrés se integra en un nuevo partido
  9. 9 La casa con patio en un pueblo leonés que se vende por solo 10.000 euros en Wallapop
  10. 10 Hospital, centros de salud y colegios: León se prepara para las nevadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Una operación contra el tráfico de drogas interviene en varias viviendas de León

Una operación contra el tráfico de drogas interviene en varias viviendas de León