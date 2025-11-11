Una operación contra el tráfico de drogas interviene en varias viviendas de León La mañana de este martes, 11 de noviembre, se ha visto alterada en la capital leonesa por una amplia operación policial contra el tráfico de drogas

Furgones de la Guardia Civil, agentes encapuchados y unidades caninas han protagonizado una intensa actividad en distintas zonas de la ciudad. Varios vecinos han asegurado haberse despertado con una escena «de película», según relató a este medio un residente de uno de los bloques próximos a una de las intervenciones.

Alrededor de las 9:55 horas de este martes 11 de noviembre, testigos de la calle Peña Pinta observaron cómo varias patrullas de la Guardia Civil accedían a un edificio de la zona, acompañadas de perros adiestrados. Pocos minutos después, se registró una actuación similar en la avenida Padre Isla.

Fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno han confirmado que se trata de una operación contra el tráfico de drogas desarrollada en León y su provincia. El operativo continúa abierto y, por el momento, no se han facilitado más detalles de forma oficial.