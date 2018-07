Picos de Europa, a pedales

Deporte, gastronomía y naturaleza se unen para descubrir el lado más salvaje de Picos de Europa a lomos de una bicicleta. Esta es la propuesta de la agencia de viajes internacional 'Spain is more', que se ha fijado en esta vertiente leonesa de la Cordillera Cantábrica para desarrollar su nuevo producto.

En colaboración con la empresa local especializada 'Pedales de León', lanzan este producto propio con el que vivir una experiencia salvaje. La bicicleta de montaña será el medio en el que disfrutar de rincones incluso desconocidos para la gente de la zona, como el Santuario de la Virgen de la Velilla. Una manera de abrir este Parque Nacional al resto del mundo desconocedor de una joya natural inigualable en toda España.

Etapas Cistierna - Crémenes Crémenes – Oseja de Sajambre Oseja de Sajambre – Boca de Huérgano Boca de Huérgano – La Mata de Monteagudo (Santuario de la Virgen de la Velilla) La Mata – Cistierna (con un taxi de vuelta a León para pasar el resto del día en la capital)

Recorrido de la ruta.

Las etapas son de aproximadamente 45 kilómetros por zonas auténticamente salvajes, sorprendentes y vírgenes. Para ello, es posible hacerlo en tu propia bicicleta o disponen de otras de alquiler. El transporte no supone ningún problema, porque Spain is More se encarga de organizar todo el viaje desde la puerta de casa.

Picos de Europa es la zona ideal para la aventura acompañada de la gastronomía más pura y autóctona. Con un autoguiado por las diferentes etapas, las recomendaciones para alojamientos y disfrutar de los sabores de la montaña están garantizados. No sólo se descubrirá una de las siete reservas de la biosfera leonesas, sino también los productos típicos que han hecho a León valedor de la Capital Española de la Gastronomía 2018.

Un viaje por lo natural que se compagina con la historia y cultura de la capital leonesa, partiendo y finalizando el pack en León, para disfrutar de sus monumentos históricos, tapas, restaurantes y vinos. Siete días en total con una experiencia al completo: llegada a León el primer día, al día siguiente comienzo de la ruta de cinco días y vuelta a León para pasar la última noche rodeado de historia.