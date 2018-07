El Camino de Santiago, sin agobios ni prisas Realizar esta ruta del norte peninsular se ha convertido practicamente en una carrera contrarreloj por encontrar alojamiento, pero otra manera de disfrutar del Camino es posible LEONOTICIAS Miércoles, 11 julio 2018, 18:09

El gran crecimiento del Camino de Santiago en los últimos 10 años se ha traducido por una parte en el relanzamiento del turismo local y en una potente creación de empleo en los municipios por los que pasa esta ruta milenaria, y por otra parte en una masificación de la ruta. Esto ha derivado en una carrera contrarreloj entre los peregrinos del Camino por encontrar alojamiento, restando encanto y posibilidades de disfrutar con cada una de las etapas, sin tiempo casi para detenerse.

Por eso las opciones para disfrutar de esta ruta son cada vez más amplias. Hacer el Camino durmiendo en albergues es solo una de las opciones que existen, pero desde hace tiempo, alojarse en hoteles, hostales y pensiones durante la peregrinación se ha extendido como una manera alternativa de hacer el Camino. Ya no es necesario dormir con 20 personas más para sentirse un peregrino, de lo que se trata es de hacer el Camino, no de donde se duerma. Hacer las reservas en los diferentes alojamientos antes de salir de casa permite a los peregrinos asegurarse una cama sin tener que correr por ella, lo que hace que puedan disfrutar al 100% de la experiencia.

Read in English here

Hay muchas empresas que se dedican a ayudar a la gente que quiere hacer el Camino de Santiago en alojamiento pre-reservado y un buen ejemplo de ellas es Spain is more, empresa especializada en el Norte de España. Uno de sus productos mas vendidos es el Camino de Santiago en alojamientos privados. «Aunque el 98 por ciento de nuestros clientes son extranjeros, cada vez son más los españoles que quieren descubrir el Camino de Santiago de una manera cómoda y de calidad», tal y como reconocen desde 'Spain is more'.

No solo se dedican al Camino Francés, sino que su programa también incluye el del Norte, el Primitivo, el Inglés, el Portugués y de Finisterre. Aparte de hacer el camino andado, podemos encontrar también en su programa la posibilidad de hacer el Camino en bici o en kayak, ambos cada vez tienen más adeptos.

Imagen de los manuales que elabora Spain is more.

Adheridos a la recién estrenada 'León, Capital Española de la Gastronomía', proponen el Camino de Santiago como casi una excusa con la que viajar y descubrir hoteles con encanto, una rica gastronomía y la posibilidad de mezclarse con la gente local. 'Spain is more' es capaz de organizar un viaje completo, con alojamientos, restaurantes, visitas y desplazamientos desde cualquier punto, para que lo único que tenga que hacer el cliente sea preocuparse por disfrutar. Para ello, el cliente recibe una guia personalizada con todo lo necesario para empezar el viaje desde salen de su casa: billetes de tren, autobús o avión, información sobre cada etapa, mapas de ciudades y pueblos y sugerencias sobre lugares que visitar. Una manera de descubrir todas las alternativas del Camino de Santiago con la experiencia de 'Spain is More'.