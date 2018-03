leonoticias.tv | En directo la marcha en defensa de las pensiones La capital leonesa acoge una sonora concentración para exigir al Gobierno una revalorización de las pensiones A.C. Sábado, 17 marzo 2018, 13:38

La lucha por unas pensiones dignas ha vuelto a lanzar a cientos de leoneses a la calle. A las puertas de la Subdelegación del Gobierno, numerosos jubilados han protagonizado una sonora protesta para exigir al Gobierno una revalorización de sus pensiones.

Una manifestación que ha sucedido en diferentes puntos de la provincia, como Ponferrada, Astorga, La Bañeza y Villablino, así como en todas las capitales de España, siendo la demostración más palpable del fracaso del Gobierno, que ha de revalorizar urgentemente las pensiones, y ha recalcado que esta es una lucha «que nos incumbe a todos.

«Vamos a luchar por nuestro futuro, por el de nuestras pensiones, por nuestros abuelos, que es también luchar por nosotros», han advertido desde los sindicatos.

Hay que recordar que uno de cada tres pensionistas cobra por debajo del umbral de la pobreza. En concreto, el 32,6% de los beneficiarios de estas prestaciones (alrededor de 3,1 millones de pensionistas del total de 9,5 millones que perciben estos recursos) gana menos de los 8.200 euros que delimita el riesgo de exclusión social, según denunció ayer el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).

Estos datos ponen de manifiesto que este colectivo tan vulnerable no se vería beneficiado de aumentar de 12.000 a 14.000 euros la exención de tributación en el IRPF que han pactado el Gobierno y Ciudadanos porque ya están liberados de ese gravamen. Por tanto, no tendrían el ahorro de 190 euros que el portavoz del PP, Rafael Hernando, estimó por esta medida. De hecho, según Gestha el 63% de los pensionistas ganan menos de esos 12.000 euros y, por tanto, no se verían afectados por esta modificación.