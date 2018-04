Juan Martínez Majo, presidente del PP de León: «Vale, Cifuentes no tiene el máster, ¿cuál es el problema?» Juan Martínez Majo, presidente del PP de León. / S. Santos El presidente del PP entiende que el 'caso Cifuentes' se ha extralimitado, advierte que el tener o no la titulación no afecta a su gestión y se pregunta por qué no se habla de la estafa del PSOE en Andalucía por más de 1.000 millones A. CUBILLAS León Miércoles, 11 abril 2018, 14:13

Para el presidente del PP de León, Juan Martínez Majo, el 'caso Cifuentes' «se ha extralimitado». Tanto, que le resta importancia al entender que en ningún caso el tener o no tener el polémico máster ha afectado o afecta a la gestión al frente de la Comunidad de Madrid.

Majo, que este fin de semana participó en la convención nacional del PP celebrada en Sevilla donde los populares cerraron filas en torno a Cristina Cifuentes, ha preguntado en qué puede afectar tener un título más o menos en su gestión y ha mostrado su interés de que se cojan los currículos de todos los políticos para «ver cuántos son ciertos».

«Me parece que lo importante es la gestión y por ello entiendo que nos estamos extralimitando. La política ha cambiado la vara de medir. Vale, no tiene máster, ¿Cuál es el problema?», se preguntó Majo, que además remarcó que se trata de un error al que «no le veo la gravedad».

Es más, Majo apuntó directamente a la Universidad Rey Juan Carlos como posible responsables al advertir que cuándo uno recibe un título «entiendo que la firma que aparece ahí es auténtica».

Pero el presidente del PP de León fue más allá y atacó directamente al PSOE, concretamente a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Chavés y Griñan, implicados en una estafa de más de 1.000 millones de euros, «la más grave de la historia de España y posiblemente de Europa. Nos acordamos de que falta un máster y no de la estafa más grande que ha existido en España. Ahí sí ha habido una dejación de funciones. Y no estoy defendiendo pero me parece que se está extralimitando este caso en sí mismo».

Por último y a preguntas de los periodistas, Majo ha asegurado que tendrá que ser la presidenta de la Comunidad de Madrid la que tenga que asumir su propia responsabilidad personal. «Tendrá que tomar una decisión por haber incluido en el currículum si finalmente no es cierto», remarcó Majo, que concluyó recordando que el caso ya está siendo objeto de investigación pero insistiendo en que el caso se ha extralimitado.