La Junta ve «totalmente insuficiente» la partida para la Valladolid-León y estudia plantear enmiendas La consejera de Agricultura y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Castilla y León. / Rubén Cacho La portavoz valora que son «sociales e inversores» y anima a los grupos a su aprobación para aplicar medidas que benefician a los ciudadanos, pensionistas y empleados públicos LEONOTICIAS Jueves, 5 abril 2018, 17:18

La Junta de Castilla y León considera «positivos» los presupuestos estatales de 2018 por su carácter social e inversor y anima a los grupos del Congreso a su aprobación para aplicar unas medidas que benefician a ciudadanos, pensionistas y empleados públicos, pero también ve sombras en las partidas para algunas autovías, como en la Valladolid-León (A-60), cuya dotación tilda de «absolutamente insuficiente», y en la Valladolid-Soria (A-11), que debe «avanzar más», igual que la transferencia finalista contra la Violencia de Género.

El Consejo de Gobierno de la Junta, presidido por su titular, Juan Vicente Herrera, analizó con detalle los Presupuestos Generales del Estado para este año, ya en el Congreso para su tramitación, cuya valoración, también de manera exahustiva, trasladó en la rueda de prensa posterior la portavoz del Ejecutivo, Milagros Marcos.

«Son unos presupuestos sociales e inversores, benefician a los ciudadanos, a los pensionistas, a los empleados públicos, a las rentas medias y más bajas y mejoran las infraestructuras; deben ser aprobados, negociados para convertirse en una realidad, pues los ciudadanos no entenderían que no se implanten porque los grupos no los quieren apoyar», argumentó Marcos.

En el apartado de las inversiones, observó un «esfuerzo» con los 1.002 millones de euros, el 10 por ciento de peso en el conjunto estatal cuando Castilla y León supone el 5% en población y el 20 por ciento en territorio. «Está en el valor intermedio», aseveró. «Es una noticia importante que sea la cuarta, después de comunidades más pobladas», apostilló.

A partir de ahí, admitió que «la satisfacción no es igual» si se entra en las partidas de gasto para algunas autovías, como la Valladolid-León (A-60), que valoró como «totalmente insuficiente» para su conclusión, igual que ya han hecho la Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de León, y la Valladolid-Soria (A-11), donde si reconoció un avance en cinco tramos, después de haber estado parada, pero añadió que «no para estar satisfechos», pues «se debe avanzar más».

La portavoz manifestó que se analizará si con más financiación se puede agilizar la autovía Valladolid-León y añadió que «si hay posibilidad» de que se pueda ejecutar más presupuesto, se puede plantear la presentación de enmiendas por los diputados y senadores del Grupo Popular.

Como «positivo», calificó las actuaciones previstas en la A-12 (Camino de Santiago), entre Burgos y Logroño, en la Burgos-Aguilar de Campoo y en la circunvalación de Segovia. Sin embargo, resaltó en particular el avance en la Alta Velocidad, como en los trazados Olmedo-Zamora-Orense, con el 50 por ciento de los 515 millones destinados al AVE, en el eje Valladolid-Burgos-Vitoria y en el Palencia-León-Asturias.

Milagros Marcos, titular de Agricultura y Ganadería, se mostró satisfecha con los créditos destinados por el Ministerio del ramo para mantener los seguros agrarios, modernizar maquinaria para cumplir con la normativa de purines -una de las peticiones de la Junta-, nuevos regadíos o conclusión de la presa de Castrovido (Burgos). «Es lo que está previsto en la programación», precisó.

Gasto social

Se detuvo de manera especial en el apartado social, para resaltar que el incremento de las pensiones más bajas y de viudedad van a beneficiar a 400.000 pensionistas de la Comunidad, ya que tres de cada cuatro de ellos tendrán una subida superior al 0,25 por ciento marcado en la última reforma del Gobierno para su sostenibilidad.

En este marco, destacó los aumentos que se producen en dependencia, becas o programas de formación dual, aunque añadió que están «pendientes» de conocer la partida finalista para aplicar el Pacto contra la Violencia de Género, ya que las cuentas sólo recogen 80 millones del Gobierno y no detallan la aportación a autonomías y entidades locales.

La portavoz enmarcó la reducción del IRPF, los beneficios fiscales, el cheque natalidad, el apoyo a guarderías, la ampliación de los permisos de paternidad y las ayudas de vivienda en políticas demográficas, aunque recordó que están a la espera de que se presente la Estrategia nacional frente al reto demográfico.

«La valoración general es positiva, van a contribuir a mejorar la calidad de vida» de las personas, concluyó la portavoz, que insistió en el carácter social e inversor de las cuentas presentadas por el Gobierno y en su mensaje de que sean aprobadas para que se aplique la subida de las pensiones y la remuneración a los empleados públicos.