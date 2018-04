La Diputación exige al Gobierno una moratoria para suprimir la figura del secretario vecino y garantizar las juntas vecinales Reunión de la Diputación con responsables del Colegio de Secretarios y del SAM. / S. Santos Majo acuerda con el Colegio de Secretarios remitir un escrito al Ministerio para garantizar las ayudas de la PAC así como las ayudas de las obras concedidas por la administración provincial A. CUBILLAS Jueves, 19 abril 2018, 13:36

La Diputación de León toma las riendas frente a la aplicación del Real Decreto 128/2018 el 16 de marzo, que obliga a las Juntas Vecinales a tener un 'secretario de carrera' frente a la figura actual del 'secretario vecino'.

Durante más de dos horas, los portavoces de los seis grupos políticos con el presidente a la cabeza han mantenido un encuentro con representante del Colegio de Secretarios y del SAM -Servicio de Asistencia a Municipios- para avanzar en la búsqueda de posibles soluciones a la aplicación de esta normativa que, según han advertido, en León se traduce en más de 1.200 problemas.

En él, todos se mostraron partidarios de que las Juntas Vecinales, como entidades locales que son, estén sometidos a controles administrativos y jurídicos y la intervención. Si bien, entienden necesario que el Gobierno aplique una moratoria y exponga una interceptación del real decreto así como la fórmula más adecuada para su aplicación.

Así lo señaló al término de la reunión Juan Martínez Majo, que además se mostró muy crítico con el Gobierno, al que advirtió de que «no se puede aplicar un decreto de hoy para mañana».

«Creo que todos estamos de acuerdo en que la seguridad jurídica que debe amparar las juntas vecinales y que deben tener ese control o tratamiento administrativo correspondiente, pero no de una manera tan brusca. No se puede de hoy para mañana que lo que era blanco hoy sea negro. Vamos a intentar que exista ese periodo transitorio».

En este punto, Majo aseguró que, hoy por hoy, nadie ha cesado a los secretarios vecinos ni tampoco se han nombrado a los nuevos secretarios además se preguntó cuál será la fórmula más adecuada, planteando como posibles soluciones la agrupación de juntas vecinales o que el SAM colabore con aquellos que tienen menos recursos.

«Todos estaos preocupados. Por ello vamos a intentar echar una mano pero no es fácil. Vamos a seguir trabajando en la próxima semana y pedir una moratoria pero con modificaciones a esa disposición adicional», remarcó Majo.

Temas prioritarios

Pero antes, según remarcó el presidente de la Diputación, señaló que es necesario arreglar cuestiones como las ayudas de la PAC o las ayudas para las obras de juntas vecinales que corren grave peligro dado que en ambos casos es de imperiosa necesidad la figura del secretario.

«Vamos a hacer una consulta al Ministerio para solventar temas puntuales que son fundamentalmente, es decir, aquellos relacionados con la PAC y las certificaciones de las obras que son los temas que más nos preocupan hoy por hoy».

Por su parte, desde el Colegio de Secretarios han incidido en la necesidad de que se garantice a los funcionarios habilitados los medios necesarios para ejercer sus responsabilidades así como realizar un análisis de qué son y qué hace las Junta Vecinales.

El futuro de la Junta Vecinal, garantizado

Pilar Ortega, presidenta Colegio Oficial de Secretarios de León, recordó que el ejercicio de las funciones reservadas conllevan responsabilidades y para asumir esa responsabilidad los funcionarios habilitados necesitan que se garantice los puestos de trabajo así como de disponer medios necesarios, pasando por los registros o la administraciones electrónica. «Vamos a evaluar el problema despacio para dar una solución que seguramente la haya y que se ajuste a las posibilidades que ellos tienen».

En cualquier caso remarcan que el futuro de estos entes locales no depender directamente de si las funciones de secretario las ejerce un habilitado o un vecino como hasta ahora. «El papel o no que podamos jugar los habilitados en ese ejercicio de competencias será lo que haya que estudiar despacio, pero hay que pensar que las Juntas Vecinales no están condicionadas a un ejercicio de funciones reservadas».

Un tema complejo, que hoy por hoy tiene difícil solución, pero en la que se volcará la Diputación de la mano de las Juntas Vecinales, el SAM y el Colegio de secretarios.