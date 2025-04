Varios alumnos de un máster de la ULE se gradúan en Dublín

Leonoticias León Sábado, 5 de abril 2025, 12:17 Comenta Compartir

El Helix Theater de la Dublin City University (DCU), Irlanda, universidad coordinadora del programa, ha sido el escenario para la graduación de la primera promoción Máster Universitario Europeo en Derecho, Datos e Inteligencia Artificial, EMILDAI. En total se graduaron 18 estudiantes, de los cuales 14, cursaron uno de los itinerarios impartidos en la Universidad de León, entre ellos el leonés Daniel Blanco Núñez, graduado en Derecho por la ULE.

En la graduación, les acompañaron varios profesores del programa como Adriana Suárez Corona, quien coordinó el título en los dos pasados cursos y que ofreció una de las ponencias del evento, así como la actual coordinadora, Tamara Álvarez Robles.

La celebración comenzó con la Mesa Redonda Anual de EMILDAI, presidida por Alberto Quintavalla (Universidad Erasmus de Rotterdam) y con la participación de Edoardo Celeste (Universidad de la Ciudad de Dublín), coordinador de EMILDAI a la que siguieron diversas charlas: Post-quantum Cryptography: The Cryptography of Tomorrow, a cargo de Adriana Suárez Corona, de la Universidad de León; Collective Labour Law Tools for Digital Platform Workers in the EU, de la mano de Simone D'Ascola (Università di Pisa) y Ensuring Mental Integrity in the Metaverse: Does the Digital Services Act Provide Sufficient Protection Against Manipulative Content in Hyperrealistic Virtual Environments?, pronunciada por Annelieke Mooij (Tilburg University).

Antes de la graduación se desarrolló la reunión de despedida de la primera promoción, en la que intervinieron los distintos profesores y el coordinador del máster, así como los representantes de los alumnos que se graduaban.

Además, ya está abierto el periodo de solicitudes de alumnos de la nueva promoción que comenzará sus estudios el próximo curso en Dublín.