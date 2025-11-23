La Universidad de León honra el origen del Parlamentarismo con una Cátedra El martes se celebra un acto con motivo del 47 aniversario y se presenta oficialmente la Cátedra del Parlamentarismo y la Fundación de Castilla y León

Leonoticias León Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:08 Comenta Compartir

La Universidad de León, a través del Área de Derecho Constitucional, refuerza su compromiso con la divulgación de la cultura constitucional entre la comunidad universitaria y la sociedad leonesa, impulsando actividades que acercan a los estudiantes y a la ciudadanía los valores y principios que sustentan nuestro sistema democrático.

En este marco, el martes 25 de noviembre celebrará un acto con motivo del 47 aniversario de la Constitución Española, a las 11 horas en el salón de grados de la Facultad de Derecho, que incluirá una lectura participativa de artículos de la Constitución por parte de los estudiantes y contará con la presencia de destacados juristas y representantes institucionales.

Se trata, según destaca la catedrática María Esther Seijas, de un ejercicio «esencial de cultura cívica y constitucional, destinado a acercar a los estudiantes, a la comunidad universitaria y al conjunto de la ciudadanía los valores y principios que sustentan nuestro sistema democrático».

León como cuna del Parlamentarismo

El acto contará con la intervención del presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, así como la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca Ángela Figueroa Burrieza y el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y exconsejero de Educación Fernando Rey, que compartirán sus conocimientos y experiencias en torno a la cultura constitucional.

Además, se llevará a cabo la presentación oficial de la Cátedra de Parlamentarismo, de la mano del presidente de la Fundación de Castilla y León, Carlos Pollán, y de la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez.

La cátedra nació fruto del convenio entre la Universidad y la Fundación y que sellaron la rectora y el presidente el pasado mes de febrero en la Real Colegiata de San Isidoro, escenario de las primeras cortes parlamentarias de la historia y se sentaron las bases de la representación y participación política. Tiene como objetivos fundamentales difundir el origen del parlamentarismo, con raíces en las Cortes de 1188, y concienciar sobre la relevancia de las instituciones representativas en el funcionamiento del sistema democrático.

Precisamente, desde la Cátedra del Parlamentarismo se han programado un conjunto de actividades que hacen especial énfasis en acercar el parlamentarismo leonés a los centros educativos de primaria, secundaria y bachillerato de la provincia y de la Comunidad y en promover la cultura parlamentaria a través de cursos internacionales o la próxima convocatoria de un premio a los mejores trabajos de fin de grado y de máster.