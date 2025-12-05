La ULE gradúa a los nuevos titulados de la Escuela de Minas l vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, subraya el papel esencial de los nuevos titulados ante los retos energéticos y tecnológicos, y destaca que «ésta será siempre vuestra casa» durante un acto que reunió a autoridades, familias, profesorado y representantes del sector minero y energético

Leonoticias León Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:07

La Universidad de León ha celebrado la ceremonia de graduación de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, coincidiendo con la festividad de Santa Bárbara en un acto académico presidido por el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad y en el que intervino por primera vez como directora de la Escuela Elia Judith Martínez. Además, contó con la participación de autoridades institucionales, profesorado, familias y representantes del sector profesional. En total, en el Aula Magna San Isidoro se graduaron tres estudiantes de Ingeniería Minera, 17 de Ingeniería de la Energía y dos del Máster en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos.

Durante su intervención, el vicerrector aseguró que los nuevos titulados jugarán un importante papel ante los grandes desafíos del presente como la transición energética, la seguridad del suministro, la gestión sostenible de los recursos o la digitalización y recordó que «vivimos un momento histórico en el que la transición energética ya no es un horizonte: es una urgencia global». Además, destacó el valor del esfuerzo personal de los egresados y subrayó que esta celebración marca «el cierre de una etapa importante, pero también la apertura de otra aún más apasionante».

El vicerrector incidió en la relevancia de la minería del siglo XXI que «es conocimiento, sostenibilidad, innovación y una apuesta decidida por el futuro». «El mundo os necesita. Necesita vuestra capacidad técnica, pero también vuestra ética, vuestra visión humana y vuestra responsabilidad profesional. Llevad siempre con orgullo el nombre de la Universidad de León, ésta será siempre vuestra casa», añadió. Asimismo, dirigió un mensaje de reconocimiento al profesorado, al personal de administración y servicios, a las familias y a las entidades colaboradoras.

Una profesión estratégica y clave

Por su parte, la nueva directora de la Escuela, Elia Judith Martínez intervino por primera vez en este cargo y abrió su discurso subrayando la especial relevancia de la jornada coincidiendo con la festividad de Santa Bárbara cuyo himno sonó en la ceremonia interpretado por el coro Ángel Barja. A los egresados les recordó que han «elegido una profesión estratégica, necesaria y con un enorme futuro» y destacó su capacidad para afrontar los profundos cambios tecnológicos y energéticos a los que se enfrenta el mundo en la actualidad.

Martínez reivindicó la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas de la ULE, «pequeña, pero con una identidad sólida», y la amplia visión actual del centro porque «somos minería, pero también somos energía, medio ambiente, territorio, innovación y desarrollo tecnológico».

Martínez insistió en que la transición energética requiere profesionales altamente formados y comprometidos y recordó que «no se puede hablar de transición energética sin recursos, ni de sostenibilidad sin tecnología, ni de sociedad sin energía».

En relación con la nueva etapa que comienza como directora (tomará posesión el próximo 9 de diciembre), reafirmó su voluntad de fortalecer la calidad formativa y la vinculación del centro con su entorno, «seguir cuidando y fortaleciendo lo que nos define: una formación rigurosa, una comunidad cercana y comprometida, y una Escuela que crece al ritmo de las necesidades de la sociedad».

El acto académico incluyó la lectura de las memorias del curso, la intervención de la conferenciante invitada, la doctora Paula Fernández-Canteli —cuyas palabras fueron calificadas por la directora como «inspiradoras»—, la participación de la representación estudiantil y la entrega de diplomas e insignias de la Escuela.

Temas

Universidad de León