leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Toma de posesión de Roberto López.

Roberto López González, nuevo director de Química y Física Aplicadas de la ULE

calificó el departamento como «una unidad compleja y enormemente valiosa» que imparte docencia en siete facultades y escuelas de ambos campus

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:08

Comenta

El profesor titular de Química Física de la ULE Roberto López González ha tomado posesión, en la Sala de Juntas del Edificio del Rectorado, como nuevo director del departamento de Química y Física Aplicadas de la Universidad de León.

Tras firmar su cargo agradeció de «manera muy especial» a sus antecesores y aseguró que su intención no era «empezar de cero, sino recoger el testigo y abrir, entre todos, una nueva etapa de mejora y adaptación a los retos que tenemos por delante». En un contexto de cambio de metodologías docentes, inteligencia artificial y tecnologías digitales, se plantea diseñar el futuro del departamento «fruto del diálogo, del consenso razonable y del compromiso de todos», profesores, PTGAS y estudiantado.

Noticias relacionadas

La 'Gestión y Conservación del Lobo Ibérico', título de especialista ofrecido por la Universidad de León

La 'Gestión y Conservación del Lobo Ibérico', título de especialista ofrecido por la Universidad de León

Escolares de León recrean un juicio por acoso escolar basado en un caso real

Escolares de León recrean un juicio por acoso escolar basado en un caso real

Por su parte, la rectora de la ULE, Nuria González, agradeció el compromiso de Roberto López González y destacó su intención de buscar «siempre el consenso, el diálogo y la escucha activa, que es lo que desde el equipo de gobierno también promovemos con nuestra gestión» porque ahí «está la clave de todo, gestionar bien las personas, escuchar, intentar promover soluciones que generen la mayor unión posible» porque eso hará que la Universidad de León «vaya mejor».

Un departamento presente en siete facultades

El departamento de Química y Física Aplicadas es, según lo calificó López González, «una unidad compleja» y «enormemente valiosa» para la Universidad porque integra cuatro áreas de conocimiento e imparte docencia en grados y másteres de siete facultades y escuelas del campus de Vegazana y Ponferrada. «Cada curso miles de estudiantes pasan por nuestras aulas y laboratorios, para muchos de ellos, nuestras asignaturas son su primer contacto real con la ciencia universitaria y esa responsabilidad no es menor».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo arboricidio en León: talan uno de los castaños más bellos a los pies de la Catedral
  2. 2 El nuevo pabellón de León en el que hace «el mismo frío» que en la calle
  3. 3 El Ayuntamiento ignoró a sus asesores que alertaron del «surrealista» proyecto del mini Amazon
  4. 4 Un león rampante corona la nueva rotonda del Puente de los Leones
  5. 5 El bar leonés que 36 años después de abrir continuó su historia gracias a su camarera
  6. 6 Qué hacer el puente de diciembre en León: Velada de boxeo, Purple Weekend y productos típicos
  7. 7 Ni Barça ni Madrid; estos son los posibles rivales de la Cultural
  8. 8 Las temperaturas se dispararán durante el puente en León
  9. 9 Una octogenaria resulta herida en un atropello en el alfoz de León
  10. 10 Una intervención «histórica» durante ocho años recuperará las vidrieras y las esculturas de la Catedral de León

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Roberto López González, nuevo director de Química y Física Aplicadas de la ULE

Roberto López González, nuevo director de Química y Física Aplicadas de la ULE