La 'Gestión y Conservación del Lobo Ibérico', título de especialista ofrecido por la Universidad La ULE ofrece este cursos de carácter semipresencial que comenzará el 12 de diciembre y que oferta también la posibilidad de realizar dos microcredenciales

Leonoticias León Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:27 Comenta Compartir

El Paraninfo Gordón Ordás del edificio de rectorado de la Universidad de León (ULE) ha acogido esta mañana la presentación del título de 'Especialista en Gestión y Conservación del Lobo Ibérico', que ofrece también la posibilidad de cursar dos de las partes que integran su programa en forma de microcredenciales independientes.

El acto ha sido presidido por la vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente, Mª José Vieira, que ha estado acompañada por el Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de CyL, José Ángel Arranz, la catedrática de Sanidad Animal de la ULE, Ana Mª Carvajal, la directora de comunicación de la Consultora Ambiental Ilex, Laura Yanes, y Jesús Palacios, que ha acudido en representación de WAVES, entidad dedicada a la formación para la gestión y conservación de la vida silvestre,que también forma parte de la organización.

La vicerrectora ha explicado que, aunque el título ya existía, ahora se retoma como forma de poner de manifiesto «el compromiso de la ULE con una formación permanente, exigente, rigurosa y sobre todo muy conectada con las necesidades reales del territorio y de nuestra sociedad». Mª José Vieira ha afirmado que «vivimos en un momento en el que la gestión de la fauna silvestre exige un enfoque claramente interdisciplinar, sustentado en la perspectiva 'One health', y para ello hay que contar con profesionales capaces de integrar los conocimientos biológicos, ecológicos, veterinarios, jurídicos y socioeconómicos, como actores imprescindibles para afrontar los retos actuales».

El título ofrece un enfoque innovador, con prácticas de campo y seguimiento del alumnado en todas las actividades, y constituye un ejemplo extraordinario que aportar a la estrategia española de conservación y uso de la diversidad biológica, en convenio con la consultora ambiental ilex. Además, la estructura de la titulación permite el acceso de personas graduadas o licenciadas, y también a quienes tengan otros perfiles más técnicos, a través de la formación en las dos microcredenciales.

El Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, ha insistido en el interés de la Junta de CyL en «colaborar con la ULE en la gestión de una especie tan emblemática como el lobo ibérico, muy compleja y que requiere de profesionales que tengan una formación actualizada».

A este respecto ha indicado que desde la Junta se aportarán equipos técnicos especializados, «tanto en la gestión de lobo como en su seguimiento y marcaje, dado que contamos con el mejor sistema de toda España, y también con centros como el del lobo, o la reserva regional de caza de la Sierra de la Culebra, en donde se están llevando a cabo ahora mismo las mejores prácticas de gestión de esta especie».

Formación semipresencuial de 300 horas

El curso, que dará comienzo el viernes 12 de diciembre con una videoconferencia a las 16:20 horas, cuenta ya con 45 inscritos, aunque la matrícula permanecerá abierta hasta el inicio de las clases. En total son 300 horas de formación semipresencial, 22 unidades didácticas, evaluación continua (con dos pruebas tipo test), y será impartido por 40 profesores en la modalidad online. La parte presencial estará constituida por las pruebas de evaluación y prácticas, que tendrán lugar durante el mes de enero de 2026.

Cartel del curso. ULE

Las prácticas en campo, que son obligatorias, se realizarán sobre ejemplares vivos de lobo y permitirán visitar y realizar actividades en espacios naturales a los que no se podría acceder de otra forma.

Coincidiendo en el tiempo con el curso de especialización, (y si se cubre el mínimo número de alumnos en las mismas), se impartirán las siguientes dos microcredenciales universitarias por la ULE: 'Ecología y Sanidad del Lobo Ibérico' y 'Gestión Sostenible y Conservación del Lobo Ibérico'.

El precio de la matrícula para el título de especialista es de 470 €. Para las microcredenciales es de 260 € cada una.