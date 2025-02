Una investigadora de la ULE recibe el Premio a la Excelencia en Tesis Doctorales de IFITT

Leonoticias León Sábado, 22 de febrero 2025, 12:14 Comenta Compartir

La tesis doctoral 'Información basada en inteligencia artificial. Análisis de contenido visual y textual en redes sociales para la gestión del marketing de destinos' de la doctora Sofía Blanco Moreno, investigadora de la Universidad de León, ha sido distinguida con el Premio a la Excelencia en Tesis Doctorales de la Federación Internacional de Tecnologías de la Información y Viajes y Turismo (IFITT). Este galardón premia la excelencia en investigaciones doctorales que contribuyen significativamente a la intersección entre tecnología, turismo y marketing.

Su tesis, titulada 'AI-Powered Insights: Analyzing Visual and Textual Content on Social Media for Destination Marketing Management' y dirigida por Ana María González y Nuria González, explora cómo la inteligencia artificial y el análisis de big data pueden mejorar la gestión de destinos turísticos. A través de técnicas avanzadas de machine learning, deep learning y web scraping, su investigación permite comprender mejor el comportamiento de los turistas a partir del contenido generado en redes sociales, aportando nuevas herramientas para la toma de decisiones estratégicas en el sector.

El premio, concedido en el marco de la conferencia ENTER organizada por IFITT, supone un reconocimiento a la relevancia académica y aplicada de su trabajo. Con este logro, la Universidad de León refuerza su presencia en el ámbito de la investigación en turismo digital y nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de destinos.

Temas

Universidad de León