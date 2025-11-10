Ganadería extensiva: un modelo de futuro en León para conservar ecosistemas y el desarrollo rural sostenible Una jornada científica, organizada por la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, destaca su papel ambiental, social y tecnológico en la Universidad de León

Uno de los momentos de la jornada.

Leonoticias León Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:32 Comenta Compartir

La Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León (AVETCYL) ha celebrado en el Paraninfo Félix Gordón Ordás de la Universidad de León (ULE) una jornada dedicada al análisis de la ganadería extensiva. El encuentro reunió a destacados especialistas para reflexionar sobre este modelo productivo desde tres perspectivas complementarias: el factor animal, el impacto ambiental y los retos tecnológicos asociados a su evolución.

El valor del factor animal y las razas autóctonas

Carlos Gonzalo Abascal abrió la sesión destacando que la ganadería extensiva constituye «un sistema de producción basado en el aprovechamiento de los recursos naturales, con una estrecha relación entre el ganadero y su entorno», muy distinto a los modelos intensivos.

En la misma línea, Fernando de la Fuente subrayó el valor zootécnico y cultural de las razas autóctonas, auténtico patrimonio genético y productivo de Castilla y León. Su conservación, según explicó, es esencial «para mantener la biodiversidad ganadera y preservar productos tradicionales de alta calidad» vinculados al territorio.

Por su parte, el ganadero Benedicto González aportó una visión práctica del sector. Puso de manifiesto las dificultades económicas y generacionales que afronta el campo, pero también resaltó «el papel insustituible del pastoreo extensivo en el mantenimiento del paisaje y la fijación de población rural».

Ampliar Varios ponentes en una de las charlas de la jornada.

Ganadería extensiva y medio ambiente: una aliada frente a los incendios y el cambio climático

La segunda parte de la jornada abordó el impacto ambiental del pastoreo extensivo, especialmente en un contexto de abandono rural y acumulación de biomasa vegetal, factores que incrementan el riesgo de incendios forestales.

El profesor Estanislao de Luis Calabuig defendió la necesidad de valorar las masas forestales y los montes abandonados como activos ecológicos. «La valorización de las masas forestales y montes abandonados como activos ecológicos en el secuestro de carbono y la eliminación de biomasa mediante aprovechamiento sostenible de la ganadería extensiva», aseguró.

En consonancia, Javier Giráldez García propuso incorporar incentivos específicos para las explotaciones extensivas dentro de los programas de prevención de incendios. Reconoció su «doble función como herramienta natural de gestión del paisaje y como aliada clave frente al cambio climático y la degradación ambiental».

Innovación, digitalización y seguimiento remoto del ganado

La jornada también analizó los nuevos horizontes tecnológicos que están transformando la ganadería extensiva. Bajo la coordinación de José Manuel Gonzalo Orden, se presentaron iniciativas de digitalización rural que facilitan el acceso a datos en tiempo real, el seguimiento remoto del ganado y la gestión inteligente de los recursos.

El investigador Francisco Maroto destacó que la tecnología permite una toma de decisiones más precisa y sostenible, mejorando la eficiencia de las explotaciones sin perder su vínculo con el entorno natural.

A continuación, la profesora de robótica Lidia Sánchez González explicó los avances en este campo, pero aplicados a entornos rurales y en sistemas de análisis de datos. Según señaló, «la integración de soluciones autónomas puede aumentar la sostenibilidad y competitividad del sector manteniendo su carácter tradicional».

La jornada finalizó de la mano del moderador Vicente González Eguren, y la participación de Carlos del Cubillo, de Digitanimal, que expuso experiencias de éxito en la implantación de herramientas de trazabilidad y monitorización en explotaciones extensivas.

Conclusiones: la ganadería extensiva como modelo de futuro

Finalmente, el debate permitió constatar el consenso general en torno a tres ideas fundamentales:

Modelo de futuro y conservación de ecosistemas. La ganadería extensiva es esencial para la preservación de la biodiversidad, la prevención de incendios forestales y la cohesión territorial.

Sostenibilidad económica y reconocimiento público. Urge reforzar la viabilidad económica de las explotaciones extensivas mediante políticas que valoren los servicios ecosistémicos que ofrecen y canales de comercialización justos que dignifiquen su trabajo.

Innovación y formación en equilibrio con la tradición. La digitalización y la capacitación profesional deben integrarse de manera armónica en el medio rural, impulsando la transición tecnológica sin alterar la identidad cultural del campo.