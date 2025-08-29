Un estudiante de la ULE logra la restauración de molinos de la cuenca del Torío El trabajo ha sido posible gracias a una beca Ralbar y el objetivo es que se conviertan en motores de identidad, cohesión y desarrollo

El estudiante del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio en la Universidad de León, Víctor Castro Robles, ha dedicado los meses de verano al desarrollo del proyecto titulado 'La usanza d'o Molín en la Cuenca del Torío: Memoria, Agua y Futuro', que fue seleccionado en el marco del programa de las becas Ralbar, impulsadas por la institución académica y la Fundación Banco Sabadell.

Desde que comenzó a investigar sobre los antiguos molinos de agua que aún sobreviven en la zona citada, el joven estudiante de la ULE entendió que estaba «ante algo más que ruinas», al tratarse de «fragmentos vivos de nuestra memoria colectiva y testigos silenciosos de siglos de ingenio y trabajo rural».

El trabajo llevado a cabo ha permitido inventariar esos molinos, estudiar su estado actual y plantear vías para su restauración, uso cultural y puesta en valor como parte de un modelo de desarrollo local y sostenible.

Víctor Castro se mostró convencido de que los molinos del Torío «pueden convertirse en motores de identidad, cohesión y desarrollo», ya que la iniciativa no pretende solo conservar estructuras antiguas, sino «activar procesos educativos, económicos y sociales que ayuden a afrontar problemas tan acuciantes como la despoblación, la pérdida de memoria colectiva o el desaprovechamiento de los recursos naturales desde una perspectiva sostenible».

El proyecto se integrará en un libro que está elaborando un historiador vinculado a la Asociación Consejo Cuenca del Río Torío, centrado en la historia hidráulica de la zona, lo que permitirá que la investigación trascienda el ámbito académico y llegue al público general.