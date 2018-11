ERASMUS+ entregará el lunes un reconocimiento de calidad a una estudiante de la ULE Cristina de la Parte. Cristina de la Parte Rodríguez realizó una movilidad en la Universidad eslovena de Liubliana, y ha sido seleccionada por el éxito de su experiencia de aprendizaje LEONOTICIAS León Jueves, 29 noviembre 2018, 13:48

Cristina de la Parte Rodríguez, estudiante de Biotecnología de la Universidad de León (ULE) que realizó una movilidad de estudios en la Universidad de Liubliana (Eslovenia) es una de las cuatro personas que han sido seleccionadas por el Programa Internacional de intercambio Erasmus+ para recibir un reconocimiento honorífico por el éxito de su experiencia de aprendizaje.

Hay que destacar que en total 101 instituciones y consorcios presentaron candidaturas de estudiantes de Educación Superior del curso académico 2017-18 para optar a estas distinciones. Una vez revisadas las fichas por el equipo de la Unidad de Educación Superior, resultó seleccionada la estudiante de la ULE Cristina de la Parte atendiendo a que «la limitación del idioma y otras situaciones novedosas para la estudiante no fueron obstáculo para convertir todo en una experiencia de aprendizaje y realizar con éxito su trabajo de fin de grado, lo que le ha permitido finalizar sus estudios de Grado satisfactoriamente».

La entrega de las distinciones tendrá lugar el lunes 3 de diciembre en una ceremonia que se celebrará en Madrid, en el transcurso de las Jornadas Anuales de Difusión Erasmus+, y contará con la presencia del Vicerrector de Relaciones Internacionales de la ULE, Roberto Baelo Álvarez.

La mejor experiencia de la vida de Cristina

Cristina ha explicado que selección la Universidad de Liubliana porque de todas las opciones le resultó la más interesante. «Me pareció, -comenta-, una buena oportunidad para conocer un país y una cultura prácticamente desconocidos para mí. Además, es un país muy bien localizado en centro Europa, ideal para viajar a otros países». La joven estudiante de la ULE respondió a las preguntas que le planteamos de la siguiente manera:

- ¿Qué ha sido lo más complicado o lo que más esfuerzo de adaptación te ha costado?

«Sin lugar a dudas el idioma. El esloveno me resultó bastante complejo, primero porque no se asemeja a ninguno de los idiomas que hablo, y también porque tienen declinaciones y un alfabeto con algunas diferencias al nuestro. A consecuencia del idioma no podía asistir a clase con el resto de alumnos, y tenía tutorías individuales con los profesores responsables de la asignatura».

- ¿Cuál es el balance que puedes realizar de tu Erasmus+?

«Todo lo vivido en los 10 meses que viví en Eslovenia y todo lo que me ha aportado el programa Erasmus+ ha sido positivo. Ha sido la mejor experiencia de mi vida; he conocido gente maravillosa, he viajado muchísimo, he tenido la oportunidad de trabajar en un laboratorio y he descubierto un país maravilloso que ahora considero mi segunda casa».

- Finalmente, ¿qué dirías a los estudiantes de la ULE para que se animen a participar en el programa?

«¡Que participen! Los programas de movilidad son maravillosos que expanden tus horizontes y te abren la mente. Son unos meses llenos de experiencias y de superación. Todo el mundo debería participar en uno de estos programas una vez en su etapa académica».

Otras jóvenes estudiantes completan la relación de premios

Las otras tres personas que fueron también seleccionadas y acompañarán a la estudiante de Biotecnología de la ULE en el acto de entrega de las distinciones que ha concedido el Programa Internacional de intercambio Erasmus+ son las siguientes:

- Paula López Almela, estudiante de Diseño Gráfico de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) de Castellón. En el marco del proyecto de movilidad entre países del programa y asociados, realizó una movilidad de estudios a la Facultad de Bellas Artes de Belgrado (Serbia), en dónde además realizó dos proyectos personales en los que cuenta su experiencia en Erasmus+.

- María de los Ángeles Blanco, estudiante de la doble titulación de Administración y Dirección de Empresas y Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Realizó una movilidad de estudios en la Manchester Metropolitan University (Reino Unido), donde recibió un apoyo de un tutor que elaboró un plan específico de aprendizaje para que, con el máximo rendimiento por parte de la estudiante, obtuviera los mejores resultados.

- Aridane Díaz Santana, estudiante de Imagen y Sonido del IES Politécnico Las Palmas, realizó una movilidad de prácticas en la empresa B&B FILM SRL en Roma (Italia). La movilidad le permitió integrarse en un pequeño equipo, pero muy compacto, con lo que pudo sacar el máximo provecho de su experiencia.