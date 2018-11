Rey se congratula de la apuesta de Fernández Mañueco por bajar las tasas universitarias El consejero de Educación, Fernando Rey, preside la entrega de reconocimientos Unicef a centros educativos.. / Dos Santos El consejero recuerda el compromiso de la Junta de reducir las matrículas esta legislatura ICAL Martes, 13 noviembre 2018, 13:51

El consejero de Educación dela Junta de Castilla y León, Fernando Rey, aseguró hoy alegrarse «muchísimo» del anuncio realizado por el presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de su intención de reducir los precios de las matrículas universitarias y posicionar a Castilla y León «entre las comunidades con las tasas más económicas de toda España» si resulta elegido como próximo presidente autonómico.

Así lo apuntó Fernández Mañueco tres días después de que Rey advirtiera de que sin la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) las tasas universitarias solo bajarán en la proporción del pasado año y no hasta la media nacional, como era el compromiso de la Junta para la actual legislatura. «No lo siento como una desautorización hacia mis palabras, aunque ojalá me desautorizaran más a menudo en este sentido», señaló Rey.

En su opinión, para poder aprobar este año una rebaja de las tasas este año «que se sumaría a los seis millones de euros que se rebajaron en el ejercicio anterior, y debería ascender a otros seis millones de euros más», lo normal sería que hubiera presupuestos, y dado que «probablemente no los va a haber, parece que técnicamente es posible, a través de otro tipo de norma, que haya una intervención extraordinaria». «Es lo que están valorando y yo me alegro muchísimo, porque el compromiso que hemos asumido en la legislatura es bajar las tasas a la media del país, que me parece un compromiso más que razonable», señaló.