Arranca la nueva PAU en León: entre «notas más bajas» y un «no ha sido difícil»

Lucía Gutiérrez León Martes, 3 de junio 2025, 12:44 | Actualizado 12:58h. Comenta Compartir

Los estudiantes que este martes 3 de junio se presentaban a la nueva Prueba de Acceso Universitaria (PAU) se concentraban desde primera hora en las puertas de las facultades de la Universidad de León. Nervios, mochilas cargadas de apuntes y muchas dudas sobre el nuevo modelo de examen marcaban el inicio de esta etapa.

El calendario de pruebas se extenderá durante los días 3, 4 y 5 de junio. En esta primera jornada, los alumnos fueron citados a las 8:30 y comenzaron el examen de Lengua Castellana y Literatura II a las 9:00 horas.

Una prueba de hora y media que, según muchos de los jóvenes, «no era difícil» y ha ayudado a calmar el nerviosismo de cara al resto de exámenes.

Novedades y menos optatividad

A las 11:30 llegaba el turno de Historia de la Filosofía, que se prolongaría hasta las 13:00. En total, son 2.055 los alumnos convocados en siete sedes: cinco en la ciudad de León y dos en el campus de Ponferrada, con la colaboración de alrededor de 250 profesionales entre docentes y personal técnico.

La prueba llega con importantes cambios. El primero, su denominación: se abandona el nombre EBAU y se vuelve al histórico PAU. Además, se reduce la optatividad en los exámenes, eliminando los modelos A y B y estableciendo preguntas obligatorias para todos.

El objetivo es claro: evitar que los estudiantes dejen parte del temario sin preparar. «Hubo periodos en los que se podía sacar un 10 librando temas simplemente por razones de optativa», recuerda el vicerrector de Actividad Académica de la ULE, Julio Abad.

Más competencias, menos teoría

El nuevo modelo también se enfoca en una evaluación más competencial, centrada en la aplicación práctica de los contenidos. «Estas pruebas tienen un peso limitado, por lo tanto, hasta llegar al 100 % de competencia pueden pasar dos o tres años», matiza Abad.

Ver 29 fotos Alumnos leoneses a las puertas de la Universidad de León. Sandra Santos

El vicerrector reconoce que la preparación ha sido exigente, sobre todo para el profesorado, debido a retrasos en los plazos normativos. Aun así, asegura que los alumnos «han tenido tiempo suficiente» para prepararse y conocer los modelos cero y criterios de corrección. «En el fondo no es nada especialmente distinto de lo que ha sucedido en años anteriores… La idea era una transición un poco suave», añade.

Expectativas y matriculaciones

Abad cree que las notas medias podrían bajar ligeramente, aunque no espera grandes diferencias en el porcentaje de aprobados, que se sitúa tradicionalmente en torno al 98%. También confía en que la cifra de matriculaciones siga creciendo: «Este año tenemos 2.055 estudiantes haciendo las pruebas, unos 70 más que el año pasado».

La Universidad de León también mira al futuro con la posible implantación del Grado en Medicina. «Es una reivindicación histórica… y entendemos que su llegada ayudará a reducir tensiones por las elevadas notas de corte», señala el vicerrector. Aumentar las plazas en titulaciones muy demandadas contribuiría, según él, a reducir la presión sobre los estudiantes.

«Lo han puesto bastante fácil» Lucas Luengos Futuro estudiante de Biología

A pie de campus, los protagonistas también hablan. Lucas Luengos, del IES Juan del Encina, ha sido uno de los primeros en salir del examen. «En literatura han caído Valle-Inclán con Luces de Bohemia y Cela con La familia de Pascual Duarte… Hemos estado muy nerviosos, además no supimos nada de cómo iba a ser hasta casi mediados de curso… pero al final ha salido bien. Lo han puesto bastante fácil».

Lucas quiere estudiar Biología en León, una carrera sin una nota de corte extremadamente alta, pero para la que se ha preparado a fondo. «Quiero sacar buena nota para valerme a mí mismo… me lo he currado todos los dos años de bachillerato».

«No ha estado mal» Daniel Seco Fernández Futuro estudiante de Historia e Historia del Arte

Otro estudiante, Daniel Seco Fernández, también se muestra satisfecho. Con adaptaciones por lectoescritura, ha podido hacer el examen con condiciones especiales. «Nos han cagado todo el año diciendo que iban a ser muy difíciles… y no ha estado mal». Daniel quiere estudiar el doble grado de Historia e Historia del Arte: «Es lo que he querido hacer desde que era muy niño».

Daniel, además, apostó por dejar fuera un tema que temía: «El camino, no me lo había leído, no lo entendía… y me he quedado muy cerquita de que entrase. Soy feliz».

Confianza entre las compañeras

Paula Barrantes e Irene Rodríguez, también del IES Juan del Encina, coinciden: «No ha sido muy difícil». Con la mente puesta en Enfermería y Psicología, se mostraban optimistas. «La frase era sencilla y el comentario de texto también. El texto largo, pero bien».

Ampliar Imagen de Paula Barrantes e Irene Rodríguez. L.N

Ahora, tras el alivio del primer examen, los estudiantes se preparan para los siguientes. Toca esperar para saber el resultado y, sobre todo, el nivel del resto de exámenes.