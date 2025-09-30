Abierta la matrícula para estudiar árabe, chino o ruso en el Centro de Idiomas de la ULE Los estudiantes podrán recibir formación en diez idiomas, en clases que comenzarán el martes 7 de octubre

El Centro de Idiomas de la Universidad de León (ULE) ha abierto la matrícula para el curso académico 2025/2026 que dará comienzo el próximo martes 7 de octubre. Con más de 20 años de experiencia, el centro se ha consolidado como referente en la enseñanza de lenguas extranjeras en la provincia, y ofrece un modelo educativo flexible.

Los estudiantes podrán acceder a la enseñanza de hasta diez idiomas (árabe, alemán, chino, francés, inglés, italiano, japonés, portugués, ruso y español como lengua extranjera), en un entorno multicultural y con profesorado altamente cualificado.

Tres son las novedades más destacadas para este nuevo curso:

- Inglés C2: la máxima competencia lingüística, ahora al alcance de los estudiantes.

- Oxford Test of English Advanced: nueva acreditación reconocida internacionalmente.

- Descuento del 20% en TOEFL para alumnado del Centro.

20 años impartiendo clase

El Centro de idiomas de la ULE tiene una trayectoria de más de dos décadas en el campo de la enseñanza lingüística, y se ha ganado una excelente reputación por ofrecer un modelo docente adaptado a las necesidades del alumnado.

Se trata de una de las ofertas formativas más completas y variadas de la provincia, porque durante todo el año se ofrecen cursos regulares (anuales y cuatrimestrales), y de conversación en inglés, además cursos específicos para niños y adolescentes en inglés (desde 3º de primaria), y también cursos para seniors en inglés.

Además, el centro dispone del mayor número de certificaciones en todo León: 'Oxford Test of English', 'LinguaSkill de Cambridge', 'TOEIC', 'TOEFL', 'IELTS', 'CAPLE' (portugués), 'DELE' y 'SIELE' (español) y 'TCF' (francés).

Este año también se ha añadido el 'Oxford Test of English Advanced', que evalúa los niveles B2 y C1, y próximamente la prueba Linguaskill va a empezar a acreditar hasta C2. Es importante destacar que existe la posibilidad de realizar cursos de preparación de cada una de las certificaciones, para que sea mucho más fácil obtenerlas.

Cómo formalizar la matrícula

La matrícula está ya abierta para cualquier alumno, universitario o no, a partir de 14 años, para los cursos generales, y desde los 6 años de edad para los cursos para niños y adolescentes.

No es necesario pertenecer a la comunidad universitaria para matricularse, aunque se ha de reseñar que los estudiantes universitarios podrán recuperar el importe de su matrícula, tanto de cursos de idiomas como de certificaciones, con la subvención de la Junta de Castilla y León.

