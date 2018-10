Estas son las estafas que te puedes encontrar en internet La Oficina de Seguridad del Internauta publica todos los tipos de fraude que te puedes encontrar en la red LEONOTICIAS DIARIO León Jueves, 25 octubre 2018, 12:50

Durante el Mes Europeo de la Ciberseguridad la Oficina de Seguridad del Internauta publica los tipos de scams más comunes que circulan por Internet. ¡No te lo pierdas!

El termino «scam» se utiliza para referirse a cualquier intento de estafa o fraude que se materializa a través de medios telemáticos: correo electrónico, red social, mensajería instantánea, página web, etc.

El principal objetivo del scam es obtener un beneficio económico apoyándose en técnicas de ingeniería social para que la víctima caiga en el engaño.

Tipos de scams

Una vez conocida la definición de «scam», esta es la clasificación en función del medio por el que se propaga por Internet: estafas que se distribuyen por correo electrónico y fraudes que están publicados en una determinada página web.

Por correo electrónico puedes recibir emails de…

Existe una estafa muy común denominada «Carta Nigeriana» en la cual te hacen creer que eres heredero de una gran cantidad de dinero o que vas a recibir una donación. Únicamente para hacer efectivo el pago de la supuesta cantidad de dinero prometida, previamente es necesario que realices una transferencia a la persona que contactó contigo con la excusa de que es necesario realizar un pago de tasas o desbloqueo del dinero, el cual será devuelto en el momento en que se realice la donación.

Otra estafa bastante conocida y utilizada a lo largo del tiempo es «el premio de la lotería», en la que recibes un correo informándote de que has sido premiado, sin ni siquiera haber participado en ningún sorteo. Los estafadores te solicitan tus datos personales y bancarios, como por ejemplo, los datos de la tarjeta de crédito, para poder recibir el supuesto premio. Una vez recibidos tus datos, los ciberdelincuentes podrán hacer un uso malintencionado con ellos, como realizar comprar o suscripciones de pago en tu nombre.

El phishing es uno de los fraudes más comunes a día de hoy. Te envían un e-mail haciéndose pasar por una empresa o entidad conocida, en el que por algún motivo, te piden que accedas a un enlace para que actualices alguna información relevante bajo cualquier pretexto. La página web a la que accedes suplanta a la entidad legítima de tal forma que tus datos acabarán en manos de los ciberdelincuentes.

Conseguir dinero de forma fácil es algo que mucha gente desearía. Este es el principal motivo por el que los ciberdelincuentes se aprovechan para captar muleros bancarios, haciéndote llegar una oferta de «trabajo fácil». A través de un e-mail, te solicitan hacer de intermediario para realizar transferencias bancarias entre cuentas utilizando tu identidad, a cambio de recibir una cantidad de dinero adicional. Detrás de todo esto, existe una trama de blanqueo de dinero y actividad delictiva, en la cual te ves implicado en caso de participar.

Como usuario de Internet, también estás expuesto a recibir correos electrónicos con el objetivo de extorsionarte. Pueden llegar a tu bandeja de entrada y a través del chantaje, te engañan para que realices algún ingreso en una cuenta bancaria determinada.

Los bulos/hoax/fake news normalmente no te ocasionan pérdidas económicas, pero sí afectan a tu credibilidad y a la de cientos de usuarios al participar en la propagación de mensajes con noticias falsas sobre personas, instituciones o empresas. Además, aunque parezcan mensajes inofensivos o sin importancia, hay personas detrás que se están beneficiando económicamente con la visualización de esta información, ya sea mediante la publicidad, el volumen de visitas o la venta de datos del usuario.

Noticias falsas

En una página web te puedes encontrar con…

Cuando navegas por Internet puedes ver infinidad de anuncios o páginas web que te incitan a contratar servicios o comprar productos que ofrecen grandes garantías a un bajo coste. Para los ciberdelincuentes esto es un buen cebo que atrae a sus víctimas con facilidad. El objetivo es engañarte para que realices un pago por un producto o servicio, sin ser este jamás sea recibido.

Actualmente, existen ciberdelincuentes que contactan a través de las redes sociales o aplicaciones de citas con otros usuarios desde perfiles falsos para engañarlos y buscar víctimas a las que estafar. Muchas veces le hacen creer que tienen un grave problema y necesitan que les realice una transferencia bancaria para solucionarlo. De esta manera, obtienen grandes cantidades de dinero de distintos usuarios.

Al buscar trabajo por Internet puedes encontrar ofertas que te pueden llamar la atención porque ofrecen un salario muy alto para el tipo de trabajo a desempeñar. Estas ofertas enmascaran un fraude, que tienen como objetivo robar tus datos personales o incluso solicitarte realizar algún pago, con la excusa de pagar los trámites administrativos de contratación.

Correo electrónico falso

La mejor herramienta para poder evitarlos es que los conozcas, es decir, sabiendo qué tipos de scams existen. Te resultará más fácil identificarlos y así ignorarlos. Por ello, es recomendable que te mantengas informado y apliques unos buenos hábitos de ciberhigiene para evitar que tu información de contacto, como el correo electrónico, llegue a manos de los ciberdelincuentes y puedan engañarte.

En caso de duda, siempre que la fuente de donde provenga la información sea desconocida o de una fuente con poca reputación, evita responder o seguirles el juego.

También es muy recomendable que busques información en Internet relacionada con la persona que está intentando contactar contigo. Por ejemplo, haciendo una búsqueda por el nombre o correo electrónico, en caso de que te lo hayan facilitado.

Si te habla de alguna empresa en concreto, busca información sobre su existencia y datos de contacto para contrastar la información.

Lee opiniones en foros o chats. Te ayudará a tomar decisiones en caso de que no tengas claro qué hacer.

Como mecanismo de defensa para evitar que recibas e-mails fraudulentos, te recomendamos que configures tu correo electrónico adecuadamente con un filtro antispam. De este modo, conseguirás que tu bandeja se mantenga limpia de correos que enmascaran algún fraude.

De manera adicional, no realices ningún pago de servicio o producto de cual no tengas ninguna referencia fiable y dudes sobre su legalidad. Las páginas confiables disponen de métodos de pago o transferencia de seguros, y en ocasiones, también incorporan sellos de confianza online que dan credibilidad a su sitio web. En definitiva, infórmate sobre las claves que hacen que una página sea confiable o no.