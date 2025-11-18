leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reuters

Caída de X a nivel mundial

Todo parece indicar que los problemas tienen que ver con el proveedor de servicios en la nube Cloudflare

C. P. S.

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:08

Comenta

X no funciona en España. Tampoco lo hace en otros países, como Estados Unidos, donde los usuarios han registrado numerosas quejas al respecto. La plataforma de Elon Musk ha sufrido una caída sobre las 12:25 hora española, según ha informado Downdetector, el portal especializado que permite a los usuarios reportar en tiempo real fallos o interrupciones en servicios digitales. La red social ha dejado de estar operativa tanto en la web como en la aplicación.

Aunque todavía no ha habido una confirmación oficial, pero todo parece indicar que los problemas tienen que ver con el proveedor de servicios en la nube Cloudflare, una empresa que se encarga de proporcionar una red global de servicios para mejorar la seguridad, el rendimiento y la fiabilidad de sitios web y aplicaciones.

Además de la red social, hay otras plataformas afectadas. Es el caso del videojuego League of Legends, la aplicación de edición Canva, Spotify, ChatGPT, los servicios web de Amanzon y la plataforma de transporte Uber.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cuerpo de un hombre en el interior de un canal de riego en un pueblo de León
  2. 2 Aemet alerta ante un episodio de frío y nevadas en León, y activa el primer aviso
  3. 3 Un coche destrozado tras una colisión en El Ejido
  4. 4 El mini Amazon de León, abandonado y con suciedad: «Es la foto más cara del alcalde»
  5. 5 Carlos Fernández Vecín, el «chico fabuloso» que perdió la vida en Asturias
  6. 6 La fuerza del arraigo leonés en la medicina: «Tenía claro que quería volver a casa a trabajar»
  7. 7 Fallece el piloto berciano Carlos Fernández al despeñarse en Asturias
  8. 8 Denuncian una «aberración» en la reparación de un puente leonés: «Es como el Ecce Homo»
  9. 9 La psicóloga leonesa que da las claves de una buena salud mental: «Necesitamos un equilibrio físico, mental y social»
  10. 10 Ribeiro da otros tres puntos a la Cultural en el Reino ante un cambiante Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Caída de X a nivel mundial

Caída de X a nivel mundial