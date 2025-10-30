Un curso de hostelería en un pueblo de León busca formar nuevos camareros Valencia de Don Juan acogerá el curso de 'Especialista en gestión y servicio en hostelería', destinado a impulsar el empleo de proximidad

Por primera vez en la provincia de León un pueblo desarrolla el programa 'Emplea Rural', un proyecto formativo teórico-práctico que busca impulsar el talento en el sector de la hostelería.

La iniciativa, promovida por la Fundación Mahou San Miguel, busca mejorar la empleabilidad en los sectores de hostelería y turismo, especialmente entre colectivos vulnerables, aunque está abierta a cualquier persona interesada en desarrollar su carrera en el sector y profesionalizarse.

Valencia de Don Juan es la localidad elegida para acoger el curso de 'Especialista en gestión y servicio en hostelería' de 'Emplea Rural', destinado a impulsar el empleo de proximidad. Aún hay plazas disponibles para todas aquellas personas, con o sin experiencia previa, que quieran desarrollar su carrera en el sector y contribuir al impulso económico de sus comunidades.

Cofinanciado por Fundación Mapfre, el proyecto 'Emplea Rural' cuenta con la colaboración de la ONG Accem, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar las condiciones de vida de personas en situación de vulnerabilidad.