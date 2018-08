Los alcaldes de UPL no acudirán a la movilización en el Centro de Salud de Valencia de Don Juan Imagen de UPL, Eduardo López Los alcaldes de UPL remarcan «no es el momento, ya que una huelga de los sanitarios en contra de la Junta no debería ser un motivo de protesta, más bien al contrario porque los médicos del área rural también son víctimas de la falta de previsión de la Junta». LEONOTICIAS DIARIO León Viernes, 3 agosto 2018, 17:22

Ante la convocatoria de movilización efectuada por algunos representantes públicos de una movilización en el hall del Centro de Salud de Valencia de Don Juan por las deficiencias asistenciales en el sur de la provincia, los alcaldes de UPL del área afectada, concretamente Cabreros del Río, Cubillas de los Oteros, Matadeón de los Oteros y Villamañan manifestado «respetamos el legítimo derecho a la huelga de los médicos interinos y lamentamos que la falta de entendimiento con la Junta de Castilla y León hayan conducido a esta situación que perjudica a todos, es por ello que consideramos que la movilización debería realizarse una vez concluida la huelga y que deberían participar los vecinos de nuestros pueblos que son, en definitiva, los tristes protagonistas de la falta de previsión y de medios de la Junta con nuestra sanidad».

Es por ello que han afirmado «plantemos una gran movilización con el acuerdo de todos los municipios, con presencia de los vecinos, representantes públicos e incluso del personal sanitario que se quiera unir ya que el problema nos afecta a todos ya que compartimos todas las reivindicaciones de los municipios afectados porque las hemos sufrido en primera persona«.

De otra forma, confiman que «algunas localidades llevan casi un mes sin consulta médica por una simple baja que pone patas arriba todo el sistema de un centro de salud en el año 2018 y en España». Además, denuncian «aunque la Junta y la Gerencia digan que no hay falta de recursos, es mentira. En la mayor parte de los centros de salud de la provincia se eliminaron médicos hace unos años y eso ha provocado que nuestra asistencia sea intermitente o, como ha sucedido este año, inexistente«.

Por otro lado, consideran que «son necesarias las movilizaciones, pero no precisamente cuando la falta de asistencia sanitaria es debido al legítimo ejercicio del derecho a la huelga de unos profesionales que se merecen todo nuestro respeto y para los que la Junta sólo prevé ahorrarse más dinero aún». Finalmente remarcan que « no es el momento, ya que una huelga de los sanitarios en contra de la Junta no debería ser un motivo de protesta, más bien al contrario porque los médicos del área rural también son víctimas de la falta de previsión de la Junta».